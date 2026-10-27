Hořín na Mělnicku dokončil opravu základní školy, přibude moderní vybavení

Hořín na Mělnicku dokončil opravu a modernizaci základní školy. Přibyly i dvě třídy, a kapacita tak stoupla o 50 žáků. Celkově může do školy docházet až 120 žáků. Hořínská základní škola slouží pro výuku první až páté třídy. Náklady na rekonstrukci dosáhly 33 milionů korun, z toho deseti miliony přispěl Středočeský kraj. Podle původního harmonogramu mělo být hotovo v listopadu, ale zhotovitelské firmě se podařilo práce dokončit dříve. Obec ještě postupně přispěje na moderní vybavení, řekl ČTu starosta Hořína Václav Šmíd (Lidé obci).
V budově byly donedávna staré inženýrské sítě, například vedení elektřiny bylo hliníkové. Celkovou obnovou prošly prostory pro výuku a v podkroví přibyly dvě třídy. "Máme novou kuchyň zcela vybavenou, má kapacitu až pro 200 strávníků," doplnil starosta. Obec by podle něj měla v příštím roce škole přispět například na multifunkční vybavení a další moderní pomůcky.
Rekonstrukce začala letos v lednu a děti se do konce uplynulého školního roku učily v náhradních prostorách, například v obecní multifunkční budově nebo v části Hořína Vrbno.
Do hořínské základní školy docházejí nejen místní děti, ale také například ze sousední obce Býkev.