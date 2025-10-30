Autobus a automobil se čelně srazily okolo 14. hodiny v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích. Oba vozy skončily mimo silnici.
Řidič osobního auta zůstal zaklíněný ve voze a museli ho vyprostit hasiči. Muž utrpěl těžká zranění, kvůli nimž podle informací policie na místě přišel o dolní končetinu.
„Zraněnému policisté poskytli první pomoc mimo jiné v podobě použití taktických škrtidel. Následně si muže do péče převzali přivolaní záchranáři,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
Zdravotnická záchranářská služba na místo vyslala inspektora, dvě posádky se záchranáři a jednu s lékařem.
„Do péče jsme převzali muže kolem čtyřiceti let, který utrpěl mnohočetná poranění. Byl u něj zajištěn žilní vstup, následně byl uveden do umělého spánku a napojen na plicní ventilaci,“ uvedl mluvčí záchranky Karel Kirs.
Šoféra autobusu, který podle prvotního vyšetření nejevil známky poranění, převezli záchranáři k dovyšetření do nemocnice.
Zda k nehodě přispěl alkohol či omamné látky, policie prozatím nezjistila.
Ulice Ve Žlíbku byla v důsledku nehody zcela uzavřena. Blokáda způsobená havárií ovlivnila také několik místních linek Pražské integrované dopravy, které byly odkloněny, případně ukončeny v zastávce Xaverov.
Od 15:15 se jezdilo kyvadlově a autobusy se začaly vracet na své trasy. V podvečer byl provoz již bez omezení.