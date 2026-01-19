Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

Hasiči vyjížděli do ulice Za Dvorem po 11:00 k ohlášenému požáru garáže, v níž bylo osobní auto. Oheň se rozšířil i na rodinný dům. Velitel zásahu vyhlásil druhý poplachový stupeň ze čtyř možných.
Pod kontrolu dostali hasiči požár po 14:00. Následovalo dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek.
„Dům hasiči zkontrolovali hasiči termokamerou,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Likvidaci velitel vyhlásil po 23:30 a objekt předal majiteli.
Obec Horoměřice v okrese Praha-západ
