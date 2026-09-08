Vyplývá to z informací na webu Českých drah (ČD) a policejního mluvčího Jana Daňka a mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky.
„Nález sražené osoby v kolejišti. Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události,“ uvedly ČD. Daněk řekl, že člověk střet nepřežil.
Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů, v trase mezi hlavním nádražím a Uhříněvsí nejely. V regionální dopravě zajistil dopravce v úseku Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu. Po obnovení provozu po jedné koleji vlaky úsekem projíždějí s omezenou rychlostí a mohou nabrat zpoždění pět až 30 minut, upozornily ČD.
Podle webu Pražské integrované dopravy lze využít také linku k metru Háje.