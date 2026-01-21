S tím si ale architekti chytře poradili. Pavilon s obchody nebude stát samostatně, ale bude součástí terénu. Jeho střecha bude přístupná chodcům.
„Projekt nabízí centrální prostor vhodný pro kulturní akce a setkávání, zatímco oblouk obchodního parteru vymezuje nároží Pařížské a Bílkovy ulice a jasně definuje hranici území,“ oceňuje předsedkyně poroty, děkanka Harvard Graduate School of Design a spoluzakladatelka WW Architecture Sarah M. Whitingová.
Memorandum s městem
Celé náměstí prostupuje motiv jeviště jako připomínka slavného režiséra, po kterém je piazzetta pojmenovaná. Srdcem náměstí má být vodní prvek. V klidném režimu bude zrcadlit oblohu, v horkých dnech díky tryskám osvěží a večer se voda propojují se světlem v jemnou scénickou instalaci. Navíc může v zimě sloužit jako kluziště.
Byť se jedná o poměrně malé prostranství, zuří kolem něj dlouhé roky velké spory. V roce 2019 ho skupina podnikatelů koupila spolu s dnes již bývalým hotelem InterContinental. Původně ho majitelé chtěli zrevitalizovat rovnou spolu s obnovou hotelu, která začala v období pandemie. Narazili ale na odpor veřejnosti i samospráv.
Kritizovaná byla především míra zastavění náměstí, byť plánovaná prosklená budova neměla zabírat ani desetinu území a architekti snížili návrh z pěti pater na tři. Piazzetta byla navíc v minulosti již zastavěna, část domů byla zničena na konci druhé světové války a zbývající budovy byly zbourány na konci šedesátých let.
Původně kladné stanovisko magistrátu následně shodilo ministerstvo pro místní rozvoj kvůli rozporu s územním plánem. V mezičase ale pražští zastupitelé schválili podnět pro změnu územního plánu a magistrát spolu s Prahou 1 uzavřel s majiteli memorandum. Jeho výsledkem je architektonická soutěž, na kterém se podílejí i zástupci obou samospráv.
Staroměstská brána
Formanovo náměstí nicméně zatím zůstává posledním kamínkem v mozaice s názvem Staroměstská brána. Tento projekt zahrnuje nejen proměnu celého ústí Pařížské ulice až na Dvořákovo nábřeží, ale i propojení nejznámějšího pražského bulváru s Vltavou.
„Můj pradědeček byl stavitel a věnoval Praze celý svůj život. Postavil zde pět mostů, z nichž čtyři dodnes stojí – jedním z nich je Čechův most, který je doslova přes ulici od hotelu. Líbila se mi představa, že i já budu moci pro Prahu něco udělat, symbolicky navázat na jeho dílo a přispět k tomu, aby se toto místo znovu stalo přirozenou spojnicí mezi řekou, Starým Městem a Pařížskou ulicí,“ komentuje Pavel Baudiš.
Nejvýraznější proměnou prošel bývalý hotel InterContinental. Jeho kompletní přestavba si vyžádala pět let práce, protože budova byla v žalostném stavu. Všeříkající byly například sítě natažené kolem hotelu, aby někoho nezranily padající kusy fasády.
Soutěž RaumScape
Mezinárodní architektonická soutěž s názvem RaumScape byla výsledkem memoranda mezi majiteli náměstí Miloše Formana, magistrátem a Prahou 1. Proto do poroty byli přizváni kromě renomovaných architektů také zástupci obou samospráv, Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy, pražských památkářů i veřejnosti.
Do soutěže se přihlásilo 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z ní činí nejobsazenější architektonickou soutěž v historii České republiky. Vítězem se stalo dánské studio Adept.
„Naplno jsme si tady užili ten socialistický šlendrián ze sedmdesátých let, kdy i takto velká státní zakázka byla postavena totálně lajdácky. Sanovali jsme více než 18 tisíc míst, části stavby, třeba i celý strop místnosti, jsme museli snést,“ vysvětluje architekt Marek Tichý z kanceláře TaK Architects, který vedl tým odborníků podílejících se na obnově hotelu.
Budova se začala stavět v roce 1968, kdy většina architektské elity buď dobrovolně, nebo nuceně emigrovala. Navíc prošla necitlivou přestavbou v 90. letech. Místo bazénu, který původně stál v rohu areálu hotelu, se nyní nachází průchod na náplavku.
Zároveň zde vznikla galerie KodlContemporary, zasvěcená modernímu umění, za níž stojí sběratelský rod Kodlů.