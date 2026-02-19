Hotelový fantom krade z pokojů peníze i elektroniku. Řádí hlavně ve dvou městech

Podezřelým je šestašedesátiletý Slovák střední postavy jménem Zdenko Svoboda. Podle policie měří 170 až 174 cm a věkově vypadá na 61 až 65 let. Má hnědé rovné vlasy a šedé oči.
Trestnou činnost podle policie páchal v období od února 2025 do září 2025. V několika případech ho dokonce zachytily bezpečnostní kamery hotelů.
„V současné době je podezřelý z celkem devíti vloupání do hotelových pokojů, do nichž vniká buď za použití násilí, nebo využívá špatně zavřených či neuzamčených dveří,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Pokoje při svých zlodějských nájezdech rychle prohledal, přičemž turistům během několika minut ukradl peněženky, finanční hotovost, platební karty, elektroniku, kabelky i batohy, které si pak cestou z hotelu odnášel neskrytě v rukou. Bezprostředně po krádeži vybral z bankomatu hotovost nebo kartou zaplatil nákup.
Podezřelý se podle policie momentálně nachází na Slovensku, do Česka přijíždí pravděpodobně pouze za účelem páchání trestné činnosti.
„V současné době je vyhlášen v celostátním pátrání a soud na něj vydal souhlas se zadržením. Touto cestou se obracíme nejen na občany s žádostí o spolupráci při pátrání, ale také na hoteliéry, aby v případě pohybu hledaného muže po hotelu neprodleně kontaktovali linku 158,“ apeluje Rybanský. Výzva platí i pro samotného podezřelého, aby se dostavil na kteroukoliv policejní služebnu v ČR a své chování vysvětlil.
Předběžnou škodu policie vyčíslila na sto padesát tisíc korun. Kriminalisté však předpokládají, že částka není konečná, stejně jako počet hotelů, ve kterých muž kradl.
Pachatel čelí podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.