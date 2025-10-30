Klid, profukující větřík a v dáli jen slabé zvony. Taková je zažitá představa míst posledního spočinutí zemřelých, kam za nimi přicházejí vzpomínat pozůstalí.
V Mladé Boleslavi je to ale úplně jinak, nepříliš důstojné pozadí hrobům dělají vysoké tovární haly automobilky, například nová lakovna, která je zároveň jednou z nejvyšších budov ve městě, i rušné parkoviště s nově vyrobenými auty.
Mladoboleslavský hřbitov obklopený továrnou pomalu zavírá, nový se nechystá
Hřbitov z roku 1913 totiž postupně obklopily nové haly automobilky, ty jsou ze tří stran jen pár metrů od oplocení pohřebiště. Mnoha místním lidem se to nelíbí, kritizují to i na sociálních sítích.
„Bohužel jako pietní místo to už dávno není. Chybí tam už jenom šatny a kiosek pro zaměstnance automobilky. U hrobu vedle nové lakovny mám osobně pocity úzkosti,“ napsal ironicky například Václav Cerha.
Pozemky zůstanou městu
V době blížícího se svátku zesnulých navíc lidi trápí, že se do hřbitova dlouho neinvestovalo. Ke hrobům se tak přichází po zablácených cestách a celkově areál nepůsobí příliš přívětivě.
Roky se totiž diskutovalo o tom, zda cenný pozemek nekoupí právě Škoda Auto, kterou trápí nedostatek prostoru v hlavním výrobním závodě.
Postupně se proto přestalo do úprav hřbitova investovat a zároveň bylo v červenci 2020 zcela ukončeno další pohřbívání do země a letos město provedlo v prostoru změnu územního plánu.
Jde však o mimořádně citlivé téma, sahat do prostor, kde jsou pochovány stovky předků místních obyvatel, je něco těžce prosaditelného nejen pro politiky, ale i pro tak silný kapitál, jaký má automobilka.
Zrušit hřbitov lze až po desítkách let od ukončení pohřbívání a nejspíše, až odejdou celé generace pozůstalých. I proto nakonec podle informací iDNES.cz firma od nákupu pozemků pod hřbitovem ustoupí. „Město pozemky hřbitova neprodá,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Šárka Charousková.
Město nyní proto přišlo s investicemi, které mají atmosféru hřbitova zlepšit. „Po letech zanedbávání se v těchto dnech začaly realizovat první úpravy ve prospěch zlepšení tohoto pietního místa. Například jsme zahájili výstavbu chodníků a úpravu cest mezi hroby,“ říká radní Mladé Boleslavi Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
Haly oddělí nové stromy
Zároveň podle něho město připravuje masivní výsadbu stromů. „Ty mají vytvořit pohledovou clonu a alespoň částečně oddělit tovární haly od místa posledního rozloučení. Chceme, aby to pro pozůstalé bylo důstojné a hezké místo,“ dodal Povšík.
Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie
„Postupně bude vysazeno zhruba devadesát stromů, upravovat se bude i příjezdová cesta a celkově zeleň na pozemku hřbitova, některé staré dřeviny budou odstraněny,“ doplnila Šárka Charousková. Práce vyjdou na několik milionů korun.
Kromě toho, že Škoda už pozemek koupit neplánuje, slouží Nový hřbitov i jako pietní místo. Nacházejí se tam například hroby obětí z první světové války či rudoarmějců.
Jedna z desek připomíná oběti nacistických koncentračních táborů a další zase oběti náletu na Mladou Boleslav z května 1945. V areálu je také využívaná obřadní síň.
Věnce si raději podepište
Výzdoba hrobových míst před Památkou zesnulých, která připadá na tuto neděli, se nejen Středočechům letos prodraží. „Materiál i výzdoba, kterou nám dodávají, meziročně podražila o 20 procent,“ potvrzuje provozovatelka květinářství v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku. Třeba menší ozdobný věnec s podzimními motivy vyjde na 250 korun, větší a nazdobenější košík pak na 450 korun.
Zájem zákazníků je přesto velký, lidé chtějí mít na Dušičky hroby svých zesnulých náležitě vyzdobené. „Nejvíce jdou na odbyt tradiční věnce z chvojí; lidé mají zájem také o slaměné nebo staticové. Letos jsme do nabídky zařadili poprvé srdíčko z mechu, na kterém je přízdoba. Standardní věnec prodáme za 298 korun,“ říká Jana Rosová, vedoucí obchodu Flora Rosa v Benešově.
Levněji od učňů
Levnější variantou jsou dekorace vyrobené učni oboru zahradník. Nabízí je například školní krámek vrapického učiliště na třídě Československé armády v Kladně. „Naši učni vyrábějí věnce, svícny a hrobová aranžmá, převážně z přírodních materiálů. Některé materiály si sami nasbírají,“ uvedla personalistka školy Julie Oravová s tím, že došlo meziročně k malému nárůstu cen.
Častěji než obvykle budou během nadcházejícího víkendu k vidění na hřbitovech strážníci městské policie i státní policisté. Nepozornosti lidí při úklidu hrobů totiž využívají zloději, ti se neštítí ukrást ani cizí výzdobu a odvézt ji na vlastní hrob. „Především seniory upozorňujeme, aby si při úklidu hrobů dávali pozor na své tašky nebo kabelky. Navíc je nabádáme, aby si pro jistotu své věnce zespodu podepsali nebo nějak označili. Občas se totiž stává, že se zloději při dopadení hájí tím, že jde o jejich věnec,“ řekla mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová.
„Posílíme dohled u hřbitovů, v rámci preventivních aktivit budou hlídky lidem rozdávat letáky, že jejich auta nejsou trezor,“ přidává se koordinátor prevence kriminality středočeské policie Miloslav Nosek.