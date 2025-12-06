Zdeněk Hřib pro iDNES.cz sdělil, že v anketě bude na výběr ze dvou možností, které pro obyvatele Prahy připravila místopisná komise. Poslední slovo pak bude mít Rada hlavního města.
Přesný termín spuštění hlasování však zatím známý není. „Výhledově se můžeme bavit zhruba o lednu,“ uvedla mluvčí náměstka pro dopravu Martina Vacková.
Podle Hřiba anketa „umožní zvolit mezi dvěma variantami doporučenými místopisnou komisí: Dvorecký most a Most Anežky České“. Pro Metro.cz dále Hřib řekl, že podle komise je místopisně inspirovaný název přirozenější a pro obyvatelstvo lépe srozumitelný.
Na druhou stranu, pojmenováním po významné české ženě by se vyvážila historická nerovnováha. Všechny pražské mosty, kromě těch s místopisným názvem, totiž nesou jména pouze po významných mužích. Výjimkou byl Juditin most, pojmenovaný podle Juditě Durynské, manželce českého krále Vladislava II. Ten však v roce 1342 zničila povodeň.
Podle minulých vyjádření zástupců magistrátu, o nichž jsme jsme informovali již dříve, zazněla na jednáních mistopisné komise také jména jako Františka Plamínková, Alice Masaryková nebo Anna Masaryková či Madeleine Albrightová.
Jeden Pražák, jeden hlas
Obyvatelé Prahy budou moci o názvu nového mostu hlasovat na Portálu Pražana, až firma OICT připraví technické zadání. Na volbu jména, které se jim více zamlouvá, budou mít dva až tři týdny.
Aby se zajistila patřičná férovost a relevance výsledků, hlasovat bude moci pouze ověřený uživatel s trvalým bydlištěm v Praze. „Každý bude mít možnost hlasovat jen jednou,“ podotkl Hřib.
Výsledek ankety nebude závazný. Rada hlavního města k němu však přihlédne, až se bude o konečném názvu nového mostu rozhodovat.
Po skončení ankety předloží svůj vlastní návrh k pojmenování také primátor Bohuslav Svoboda. „A to až po skončení hlasování, aby mohla být preference Pražanů zohledněna,“ uzavřel Hřib.
10. září 2025
Současný náměstek pro dopravu již loni sliboval, že koncem roku 2025 bude anketa uzavřena a název pro novou pražskou spojku bude znám. „Do konce tohoto roku bych chtěl umožnit Pražanům a Pražankám o finálním názvu mostu hlasovat odkudkoliv elektronicky na Portálu Pražana,“ uvedl v roce 2023 pro iDNES.cz.
Nový most povede od Lihovaru na Podolské nábřeží. Propojí tak Prahu 4 a Prahu 5, čímž přesměruje trasu osmi tramvajových linek, a to 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Jízda autobusy se zkrátí a navíc přibude nová linka 34.