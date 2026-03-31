Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Autor: bur
  6:02aktualizováno  6:02
Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště, materiál klouzačky a umístění velkých kamenů na pískovišti. Samotné děti ale rozmístění herních prvků a jejich materiál spíš neřeší.
Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026) | foto: Facebook: Michal Vronský

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (březen 2026)
Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (březen 2026)
Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)
Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)
7 fotografií

Pod palbou se ocitl hlavně starosta Prahy 3 Michal Vronský za svůj nevinný status na Facebooku. Prosté oznámení o otevření atrakcí pro děti se okamžitě obrátilo proti němu a městské části.

„Dvojnásobná plocha hřiště oproti původní. Bagr, houpačky, prolejzačka, vodní prvek pumpa, stínící plachta.“ Jednoduchý příspěvek doplněný fotografiemi se okamžitě stal pro některé lidi červeným hadrem.

„Vodní prvek nad pískem, mulčovací kůra, která bude všude rozházená včetně toho pískoviště. A jak to dítě sjede z klouzačky, tak přepadne na to ohrazení pískoviště... co je to za kravinu? Balvany v pískovišti... to jako vážně?“ reaguje jeden z uživatelů.

„To bude úrazů. Absolutní bizár. Kameny v pískovišti, to je na zavření.“ přitakávají další.

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (březen 2026)

Hodně negativních komentářů schytávají umístěné balvany. „Do dětského hřiště, notabene na pískoviště, nepatří, je to hazard. Designer to evidentně pojal jako parčík. Přitom stačilo ten návrh nechat ohodnotit skupinou rodičů malých dětí,“ přidává se další komentář.

Situace na místě několik dní po otevření ale nenasvědčovala tomu, že by rodiče i děti něco zásadního řešili.

„Buďme rádi, že tady něco je, čekali jsme na rekonstrukci dva roky. Na to množství dětí, které se tu protočí, hřiště mělo být ale větší,“ shodly se oslovené maminky. Přivítaly by však toaletu či pítko.

Všimly si, že hřiště lemuje cesta z dlažebních kostek. „Mohl tu být tartan, nebo asfalt. Pro jízdu na odrážedlech to není moc komfortní.“

Pozastavují se nad zatím nefunkčním vodním prvkem, který ústí přímo do pískoviště. „Až se to spustí a v kombinaci s pískem, to budou děti slušně špinavé,“ usmívají se. Balvany v pískovišti zatím neřešily. Stejně jako děti, které je jen využívají při hře.

Starosta: Bábovky v mokrém písku jsou zábava

„Kombinace písku jako povrchu a vodního prvku je zcela běžná. Plácání bábovek v mokrém písku je zábava, pokud si vzpomínám jako dítě i jako rodič,“ reaguje starosta Vronský.

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Stejně tak říká, že bude na úklidové firmě, aby zajistila nápravu písku roznášeného po ploše. „Celé hřiště je v souladu s normou,“ ujišťuje.

Rodičům se v prvních reakcích nelíbila ani plechová klouzačka. „Kovová klouzačka na rozpálené ploše. Chudáci děti. Kovové jsou peklo,“ rozčiluje se jeden. „Proto tam bude poměrně velkorysá plachta,“ vysvětlil starosta.

Nejen negativní komentáře

Smršť reakcí pod příspěvkem nebere konce. Starosta obhajuje dopadovou plochu pod klouzačkou i houpačkami, dočkává se ale i pozitivních reakcí.

„V Nuslích máme na hřišti štěpku a i přes mou počáteční skepsi je to super. Děti padají do měkkého,“ reaguje jedna z uživatelek.

Další svůj příspěvek shrnuje podivením se nad tolika nenávistnými komentáři.

Rekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (19. března 2026)

„Je mi smutno z té vlny negativity.... hřiště vylepšení z nuly na sto. Když s dítětem půjdete do lesa, tak také budete remcat, že jsou tam kameny a kůra?“

A rodičům radí, aby si sami vybrali, kam s dětmi půjdou. „Stejně zas bude nejvíc dětí v létě u kašny nebo přímo v ní, a bezpečnost půjde stranou!“ uzavírá svůj status.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Vybraná fakta před rozhodnutím Ústavního soudu o smlouvě s Vatikánem

ilustrační snímek

Vybraná fakta a zajímavosti o rozhodování Ústavního soudu (ÚS) v záležitostech mezinárodních smluv a konkrétně v řízení o smlouvě Česka se Svatým stolcem....

31. března 2026,  aktualizováno 

Při požáru bytu v Plzni se vážně popálil člověk, v nemocnici pak zemřel

ilustrační snímek

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Vyplývá to z...

31. března 2026  5:44,  aktualizováno  5:44

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Vysoký cholesterol má až 80 procent Čechů. Většina z nich o tom ale neví

Dbáte na signály svého srdce?

Správná hladina cholesterolu v krvi je důležitá. Pokud je dlouhodobě vysoká, může se usazovat ve stěnách některých tepen a způsobit aterosklerózu – tedy jejich poškození. A ateroskleróza představuje...

31. března 2026

Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě

Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference...

V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026, pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR na půdě VŠB-TUO, zdůraznila nezbytnost propojení armády,...

31. března 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal

Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním referendu v Teplicích nad Metují na Náchodsku sice odpůrci převážili, ale nebylo jich dost na to, aby byl...

31. března 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  31. 3. 6:10

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Jsme nemocnice, v první řadě je třeba řešit medicínu, říká brněnský superšéf

Vlastimil Vajdák vede od února 2026 kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny a...

Od začátku února velí Vlastimil Vajdák deseti tisícům podřízených. K šéfování Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie nově přibral i vedení Fakultní...

31. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Kardiologové varují, že s letním časem hrozí též vyšší riziko infarktů. Jak jste na to vy?

Na střídání času vyzrály sluneční hodiny v Žihli. Mají dvojí „ciferník“.

S časem si lidé hrají. Chtějí ho pokořit jako počasí. Ať dělají, co dělají, zastavit se však nedá. Tak ho alespoň měníme. Přitom to není úplně nová záležitost. Už před 242 totiž uvažoval americký...

31. března 2026

Šumperk spouští veřejnou dopravu na zavolání, ŠumBus sveze za dvacetikorunu

Šumperk spouští poptávkovou přepravu, na zavolání zde bude jezdit ŠumBus....

Službu na evropské úrovni spustí od dubna Šumperk, kde začne jezdit dodávka na zavolání. Takzvaná poptávková přeprava s jednotnou cenou 20 korun doplní stávající městskou hromadnou dopravu a senior...

31. března 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.