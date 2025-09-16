Pražané nevědí, jak zhubnout. Nebo to nepovažují za nutné, odhalil průzkum

Jana Sobíšková
  10:12aktualizováno  10:12
Více než polovina Pražanů se v posledních třech letech snažila zhubnout. Rovných 75 procent obyvatel metropole ví, že nadváha a obezita zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí a mají celkově negativní vliv na jejich zdraví. Přesto se 36 procent lidí s obezitou a nadváhou domnívá, že jejich váha je v pořádku.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle lékařů však jde o nebezpečnou nemoc, která patří do ordinace lékaře. Toho vyhledají jen dvě procenta pacientů.

„Nepovažují to za nutné. Neustále to zkoušejí sami. Stydí se, mnohdy nevědí, na koho se vlastně obrátit,“ přibližuje Michal Dvořák ze společnosti Novo Nordisk, který má k dispozici čerstvá data z průzkumu od společnosti Behavio. Dvořák se také sám přesvědčil o tom, že lidé mají mnohdy zažitou představu, že kila navíc si musí každý vyřešit sám.

Obezita v metropoli

„Byl jsem na třídním srazu, a když se mě ptali, čemu se profesně věnuji, řekl jsem, že se snažíme, aby svět byl o trošku lehčí. Strhla se obrovská diskuse, padaly věty jako ‚Obezita není problém!‘ nebo ‚Já si dělám krabičkové diety...‘.“ Uběhl týden a začali mi psát: „A prosím tě, myslíš si, že existuje lékař, za kterým bych s tím problémem mohl zajít?“ vypráví Dvořák.

Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice

Podle něj totiž není nejtěžší zhubnout, ale váhu si udržet. Snahy hubnoucích podomácku tak často selhávají na takzvaném jojo efektu, tedy rychlému návratu do původního stavu.

Přitom nadváha přináší riziko rozvoje cukrovky i kardiovaskulárních onemocnění.

Jak na tom kdo je, lékaři zjišťují z výpočtu indexu tělesné hmotnosti neplánuje svoji nadváhu řešit (BMI). Ten udává, zda má člověk podváhu, normální váhu, nadváhu nebo obezitu.

Každý čtvrtý dospělý Čech je obézní, lékaře ale vyhledá jen málokdo

„Optimální číslo je 25, od 25 do 30 je pásmo nadváhy a nad 30 jsou lidé obézní,“ vysvětluje Michal Vrablík, internista ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a expert na preventivní kardiologii.

„Dnešní svět je úžasný svět“

Obezitu vysvětluje změnou životního prostředí. „Člověk není designovaný mít nadváhu nebo být obézní. Naše genetická výbava se od dob lovu mamutů nezměnila. V historii, a dokonce ještě ani mezi dvěma světovými válkami nebyli z dnešního hlediska žádní obézní.

Dnes jsme tam, kam celý lidský druh ve svém vývoji vždycky toužil dojít. Mít dostatek potravin a nemuset se pro to fyzicky nadřít. Jídlo nám dovezou až domů. Je to úžasný svět,“ poznamenává lékař s tím, že kdo chce řešit nadváhu, musí tedy překonat svou přirozenou podstatu, proto je to tak těžké.

Obezita ničí stále víc dětí. Jsou nemocné, potřebují pomoc, burcují lékaři

Leckdo tak na přebytečná kila rezignuje a smíří se s nimi. „Jestliže někdo říká, že je v pohodě, jeho nadváha ničemu nevadí a že se cítí dobře ve svém těle, tak to je také špatně, protože obezita vyžaduje léčbu,“ upozorňuje Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře transplantační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM a předseda České obezitologické společnosti.

Otylí se také často potýkají s posměchem okolí, kdy se obávají dát si na veřejnosti jídlo nebo vyrazit do tělocvičny. Jejich okolí by si mělo podle lékařů uvědomit, že jde o nemoc srovnatelnou například s cukrovkou, a upustit od pejorativních komentářů.

„Obezita má bohužel estetickou nálepku, že je vidět na první pohled. Jiné nemoci nevidíme, ač si za ně může člověk také do jisté míry sám, jako za vysoký tlak nebo cholesterol. Přesto by nás nenapadlo mít nějaké nejapné poznámky k tomu, že má vysoký tlak. Mělo by se to brát zcela pragmaticky, bez emocí,“ dodává Haluzík.

Pozor, epidemie. Obezita a nadváha postihne do roku 2050 většinu dospělých

Obezitologie nikdy neměla tak účinné léky jako dnes. „Dlouho jsme jen vysvětlovali, jak změnit životní styl. Když jsme měli nějaký lék, byl většinou brzy stažen z trhu, protože měl nežádoucí účinky, takže to byl smutný obor,“ vzpomíná Haluzík.

Léky jsou dnes účinné

Nyní jsou k dispozici léky, které mají minimum nežádoucích účinků, navíc lékaři stále objevují nové pozitivní účinky. „Nejenže sníží hmotnost, ale i riziko kardiovaskulárních komplikací, cukrovky, možná i demence,“ líčí lékař a dodává, že přesto obezitu nevyléčí, aniž by pacient musel sám něco dělat.

Jsme stvořeni k přibírání, ke zhubnutí nestačí cvičit a málo jíst, říká obezitoložka

Bojující s přebytečnými kilogramy by se tedy měli osmělit a požádat o pomoc odborníka. Ať už praktického lékaře, nebo rovnou obezitologa, který je povede ke změně životního stylu.

V tom by měla být užitečná nově vzniklá webová stránka www.netloustneme.cz, kde v rámci kampaně Odlehči svému tělu i srdci, podpořené Českou obezitologickou společností, lidé najdou mimo užitečných rad a pacientských příběhů také seznam specializovaných doktorů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

>Bohužel vandalové teď září ve velkém. Na začátku tohoto měsíce byl nedaleko Prahy posprejovaný historický autobus Karosa B 961E " Carcoolka ", později historický vlak mv. M131.1 " Hurvínek " a nyní...

vydáno 16. září 2025  9:48

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:46

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:44

Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr. Vzpomenete si na ty nejpamátnější?

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36

Na Brněnsku v pondělí zemřel muž na elektrické koloběžce, srazilo ho auto

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním. Příčinu...

16. září 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:12

Výstavba tramvajové trati u muzea.

vydáno 16. září 2025  9:05

Dny evropského dědictví. V rámci Prahy 1 bylo možné navštívit tři objekty. Největší zájem byl o dům U červené lišky na Staroměstském náměstí.

vydáno 16. září 2025  9:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S kapkami deště proběhl v neděli tradiční Prosecký podzim. Plný zpěvu, tance, hudby a soutěží se uskutečnil v Parku přátelství, kam zájemce pozvala Městská část Praha 9.

vydáno 16. září 2025  9:02

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.