Pražané nevědí, jak zhubnout. Nebo to nepovažují za nutné, odhalil průzkum

Podle lékařů však jde o nebezpečnou nemoc, která patří do ordinace lékaře. Toho vyhledají jen dvě procenta pacientů.
„Nepovažují to za nutné. Neustále to zkoušejí sami. Stydí se, mnohdy nevědí, na koho se vlastně obrátit,“ přibližuje Michal Dvořák ze společnosti Novo Nordisk, který má k dispozici čerstvá data z průzkumu od společnosti Behavio. Dvořák se také sám přesvědčil o tom, že lidé mají mnohdy zažitou představu, že kila navíc si musí každý vyřešit sám.
„Byl jsem na třídním srazu, a když se mě ptali, čemu se profesně věnuji, řekl jsem, že se snažíme, aby svět byl o trošku lehčí. Strhla se obrovská diskuse, padaly věty jako ‚Obezita není problém!‘ nebo ‚Já si dělám krabičkové diety...‘.“ Uběhl týden a začali mi psát: „A prosím tě, myslíš si, že existuje lékař, za kterým bych s tím problémem mohl zajít?“ vypráví Dvořák.
Podle něj totiž není nejtěžší zhubnout, ale váhu si udržet. Snahy hubnoucích podomácku tak často selhávají na takzvaném jojo efektu, tedy rychlému návratu do původního stavu.
Přitom nadváha přináší riziko rozvoje cukrovky i kardiovaskulárních onemocnění.
Jak na tom kdo je, lékaři zjišťují z výpočtu indexu tělesné hmotnosti neplánuje svoji nadváhu řešit (BMI). Ten udává, zda má člověk podváhu, normální váhu, nadváhu nebo obezitu.
„Optimální číslo je 25, od 25 do 30 je pásmo nadváhy a nad 30 jsou lidé obézní,“ vysvětluje Michal Vrablík, internista ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a expert na preventivní kardiologii.
„Dnešní svět je úžasný svět“
Obezitu vysvětluje změnou životního prostředí. „Člověk není designovaný mít nadváhu nebo být obézní. Naše genetická výbava se od dob lovu mamutů nezměnila. V historii, a dokonce ještě ani mezi dvěma světovými válkami nebyli z dnešního hlediska žádní obézní.
Dnes jsme tam, kam celý lidský druh ve svém vývoji vždycky toužil dojít. Mít dostatek potravin a nemuset se pro to fyzicky nadřít. Jídlo nám dovezou až domů. Je to úžasný svět,“ poznamenává lékař s tím, že kdo chce řešit nadváhu, musí tedy překonat svou přirozenou podstatu, proto je to tak těžké.
Leckdo tak na přebytečná kila rezignuje a smíří se s nimi. „Jestliže někdo říká, že je v pohodě, jeho nadváha ničemu nevadí a že se cítí dobře ve svém těle, tak to je také špatně, protože obezita vyžaduje léčbu,“ upozorňuje Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře transplantační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM a předseda České obezitologické společnosti.
Otylí se také často potýkají s posměchem okolí, kdy se obávají dát si na veřejnosti jídlo nebo vyrazit do tělocvičny. Jejich okolí by si mělo podle lékařů uvědomit, že jde o nemoc srovnatelnou například s cukrovkou, a upustit od pejorativních komentářů.
„Obezita má bohužel estetickou nálepku, že je vidět na první pohled. Jiné nemoci nevidíme, ač si za ně může člověk také do jisté míry sám, jako za vysoký tlak nebo cholesterol. Přesto by nás nenapadlo mít nějaké nejapné poznámky k tomu, že má vysoký tlak. Mělo by se to brát zcela pragmaticky, bez emocí,“ dodává Haluzík.
Obezitologie nikdy neměla tak účinné léky jako dnes. „Dlouho jsme jen vysvětlovali, jak změnit životní styl. Když jsme měli nějaký lék, byl většinou brzy stažen z trhu, protože měl nežádoucí účinky, takže to byl smutný obor,“ vzpomíná Haluzík.
Léky jsou dnes účinné
Nyní jsou k dispozici léky, které mají minimum nežádoucích účinků, navíc lékaři stále objevují nové pozitivní účinky. „Nejenže sníží hmotnost, ale i riziko kardiovaskulárních komplikací, cukrovky, možná i demence,“ líčí lékař a dodává, že přesto obezitu nevyléčí, aniž by pacient musel sám něco dělat.
Bojující s přebytečnými kilogramy by se tedy měli osmělit a požádat o pomoc odborníka. Ať už praktického lékaře, nebo rovnou obezitologa, který je povede ke změně životního stylu.
V tom by měla být užitečná nově vzniklá webová stránka www.netloustneme.cz, kde v rámci kampaně Odlehči svému tělu i srdci, podpořené Českou obezitologickou společností, lidé najdou mimo užitečných rad a pacientských příběhů také seznam specializovaných doktorů.