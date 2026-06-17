Hudební festival Antonína Dvořáka přilákal 5500 lidí, víc než loni

Letošní 57. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka přilákal zhruba 5500 návštěvníků koncertů a doprovodných akcí, meziročně o devět procent více. Na dotaz ČTK to uvedla ředitelka pořadatelské organizace Dvořákovo Příbramsko Albína Dědičík Houšková. Přehlídka, která se konala od 16. dubna do 9. června, zavedla posluchače do Británie. Zazněla na ní díla anglických skladatelů, kteří Dvořáka inspirovali, i těch, které ovlivnil on.
Letošní ročník podle pořadatelů potvrdil, že festival má pevné místo u svého stálého publika, ale zároveň dokáže oslovovat i nové návštěvníky včetně těch, kteří se s klasickou hudbou setkali poprvé. "Velkou radost nám dělá devítiprocentní meziroční nárůst návštěvnosti. Celkem festival navštívilo zhruba 5500 lidí, a to na 21 koncertech a více než 20 doprovodných programech," vyčíslila ředitelka.
Rozrostl se i samotný festival, přibylo koncertů a koncertních míst. Vedle Příbrami, Březnice, Dobříše, Jinců, Třebska, Vysoké u Příbrami a Hvožďan se vystoupení konala také v Rožmitále pod Třemšínem, Bohutíně a Mníšku pod Brdy. Publikum podle Dědičík Houškové ocenilo pestrou dramaturgii, která sahala od barokní hudby přes klasický repertoár po populární crossoverové projekty, od komorních koncertů přes koncerty sborů až po velká symfonická díla.
Letošní téma Antonín Dvořák a Anglie se promítlo do programu každého z koncertů, přičemž všechny vznikly na objednávku festivalu. Přehlídka vedle virtuózních českých umělců a ansámblů přivítala také výrazné osobnosti ze zahraničí, například britského hornistu Bena Goldscheidera nebo violoncellistu Tilla Schulera.
Doprovodný program zahrnoval řadu akcí včetně interpretačního semináře zaměřeného na akordeon, 11. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, 10. ročníku výtvarné soutěže nebo osmitýdenní hry Putování po stopách pohádky v opeře. "Díky tomu festival přirozeně zasáhl různé věkové skupiny - od zkušených posluchačů přes nové publikum až po malé děti a žáky základních škol," dodala Dědičík Houšková.
Dvořákova tvorba se prosadila v Británii počátkem 80. let 19. století. Zásadním impulzem se stalo uvedení jeho oratoria Stabat mater, které zaujalo londýnské publikum i odbornou kritiku. Dvořák navštívil Británii devětkrát. Vrcholem jeho vztahů s britským hudebním prostředím bylo udělení čestného doktorátu na univerzitě v Cambridge v červnu 1891.
Cílem Dvořákova festivalu je připomínat skladatelovo dílo a přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové klasické hudební tvorby. Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách www.hfad.cz.