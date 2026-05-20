Hudební festival na dobříšském zámku přinese vystoupení Urbanové či Tiché

Zámek Dobříš na Příbramsku ožije od 6. do 9. srpna hudebním festivalem. Letos se koná pošesté a nabídne mimo jiné vystoupení operní pěvkyně Evy Urbanové či písničkářky Kateřiny Marie Tiché. Dramaturgie přehlídky, která propojuje klasickou hudbu s dalšími žánry a místní komunitou, se opět ujali houslový virtuos Jaroslav Svěcený a herečka Zdeňka Žádníková. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Michaela Fialová Rozšafná.
Festival zahájí ve čtvrtek 6. srpna tradiční galakoncert ve francouzském parku. Letní večer nabídne slavné pěvecké árie 18. a 19. století. Kromě Svěceného vystoupí mezzosopranistka Gabriela Chocholoušová, rakousko-brazilský barytonista Miguelangelo Cavalcanti, hobojista Zdeněk Rys a Collegium Jaroslava Svěceného s dirigentem Milošem Formáčkem.
Páteční večer se přesune do kostela Nejsvětější Trojice naproti zámku. Program nazvaný Ve znamení varhanních píšťal a příčných fléten nabídne vystoupení laureátky Pražského jara Magdalény Bílkové Tůmové a varhanisty Václava Uhlíře. Na programu bude i vystoupení Žádníkové s dcerami Andreou a Zuzanou, které zahrají na příčné flétny. V komorních partech zazní zvuk italských houslí Jaroslava Svěceného.
Dopolední víkendový program na nádvoří zámku bude patřit dětem. Divadelní spolek LokVar v sobotu uvede pohádku Kašpárek domek staví a v neděli představení Tři prasátka.
Sobotní večer přinese jeden z vrcholů festivalu - vystoupení Urbanové se Svěceným a Moravským klavírním triem. Večer otevřou street dance týmy z Aerobic studia Orel Dobříš, které mají podtrhnout charakter festivalu jako prostoru pro propojování žánrů i generací. "Právě toto prolnutí je pro nás zásadní - klasická hudba se potkává s jinými formami umění i s místní komunitou," uvedl Svěcený. V neděli přehlídku na dobříšském zámku uzavře koncert Kateřiny Marie Tiché s kapelou Bandjeez.
Rokokový zámek s výraznou fasádou byl původně v rukou Colloredo-Mannsfeldů, po druhé světové válce se stal kulturním majetkem státu a byl využíván jako Domov spisovatelů. V současnosti ho opět vlastní rodina Colloredo-Mannsfeldů a je přístupný i veřejnosti, která má na výběr z několika prohlídkových okruhů.