Novým domovem se pro dvě agresivní husice nilské stal Hamerský rybník v pražských Záběhlicích. Jako první informoval web TN.cz s odkazem na očité svědky. Podle jedné z obyvatelek začali invazivní ptáci působit problémy místním kachnám, napadali je a zabili i kachňata.
Výskyt husice řešila organizace Lesy hl. m. Prahy, pod jejíž správu vodní plochy ve městě spadají.
„Na Hamerském rybníku byl výskyt husice potvrzen a redukce dvou kusů proběhla ve středu brzo ráno,“ řekla iDNES.cz mluvčí organizace Petra Fišerová.
Husice nilská pochází z Afriky a její přítomnost odborníci vyhodnocují jako nežádoucí pro českou přírodu.
|
V Česku se zabydlela husice nilská, posvátný mazlíček faraonů
„Jedná se o invazivní nepůvodní druh, který se v posledních letech výrazně šíří i na území České republiky. Je to druh s vysokou přizpůsobivostí, agresivním chováním a negativním dopadem na původní druhy vodního ptactva. Je silně teritoriální a agresivní zejména v období hnízdění a vodění mláďat. Dochází k vytlačování původních druhů ptáků z hnízdišť a lokalit vhodných pro rozmnožování, přičemž jsou zaznamenávány i útoky na mláďata a další druhy vodních ptáků,“ vysvětlila Fišerová.
Uhnízdění husice nilské v Česku byla poprvé prokázána v roce 2008 a od té doby se její populace rozšiřuje, odborníci mluví o přemnožení.
Web Deník.cz napsal s odkazem na mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že množství se odhaduje na 200 až 250 hnízdících párů a vyskytují se víceméně ve všech níže položených rybničních oblastech jako Tachovsko, Českobudějovicko, střední Čechy, Polabí, jižní Morava, Ostravsko či Hané.
„V Praze není výskyt husice prozatím příliš častý a my jsme takto zasahovali poprvé,“ uzavřela Fišerová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz