Kde se v Praze dá stále koupat? Hygienici zakázali Šeberák, varují i před dalšími

„V koupališti Šeberák platí přísný zákaz koupání. Voda představuje akutní zdravotní riziko, zejména kvůli možnosti vzniku kožních vyrážek, podráždění očí či žaludečních potíží při náhodném polknutí,“ uvedla mluvčí HSHMP Petra Batók.
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Na Džbánu platí zákaz koupání. Hygienici ale k opatrnosti velí i jinde
Masivní výskyt sinic přetrvává na Džbánu a nově ho hygienici odhalili také v Motole. Koupání tam přímo nezakázali, ale rozhodně ho nedoporučují. Vzorky tento týden hygienici odebrali také v nádrži Hostivař, jezeru Lipence a ve Vltavě na Branické pláži. U všech zaznamenali zhoršenou průhlednost vody, to však nepředstavuje zdravotní riziko.
Pražská hygienická stanice sleduje kvalitu vody v koupalištích pravidelně podle předem schváleného harmonogramu a výsledky zveřejňují na webu. Zpravidla je to každé dva týdny. Pokud se výrazně zhorší, může udělat i mimořádné odběry.
V laboratořích zkoumá zejména výskyt bakterií Escherichia coli nebo enterokoků, které by mohly signalizovat znečištění vody fekáliemi. Sleduje také přítomnost sinic, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Vedle toho kontroluje například i průhlednost vody.
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Tropická horka Pražany potrápila, voda je ale po vedrech čistá. Kromě Džbánu
Kvalitu vody hodnotí pěti stupni. Prvním je voda vhodná ke koupání, druhým voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnosti. To může například znamenat, že je zakalená. Třetím stupněm je zhoršená jakost vody nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince. Čtvrtým stupněm je voda nevhodná ke koupání a nejvyšší pátý znamená zákaz koupání.
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29. července 2026