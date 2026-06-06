„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Autor: tty
  9:22
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Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní dopravce čelí kritice. Lidskoprávní organizace upozorňují, že je nevhodný a využívá rétoriku často používanou ke zesměšňování trans a nebinárních osob. Podle DPP jde o nadsázku.
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Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026) | foto: DPP

Pražský dopravní podnik představil výroční vizuály v polovině května na svých sociálních sítích. „V běžném provozu můžete potkat tři naše vozy, které pyšně vozí polep k výročí 90 let od zavedení prvních pražských trolejbusů,“ uvedl DPP.

Do ulic tak vyrazily dva autobusy a jedna tramvaj ve fialovo-bílých barvách s nápisem „Identifikuji se jako trolejbus!“. Organizace podporující práva trans a nebinárních osob upozorňují, že heslo využívá stejnou rétoriku, která bývá používána ke zlehčování a zesměšňování těchto lidí.

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)
Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)
Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)
3 fotografie

Podle DPP bylo cílem sloganu personifikovat či antropomorfizovat dopravní prostředky, tedy připisovat lidské vlastnosti neživým věcem. Podnik zároveň odmítl, že by šlo o komentář k osobní identitě jakékoli skupiny lidí. Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka jde o reklamní nadsázku.

„Součástí vizuálu ‚autobus v designu trolejbusu‘ a s tím souvisejícího sloganu je personifikace nebo antropomorfizace dopravních prostředků, které jistou formou reklamní nadsázky dostávají lidské vlastnosti. Jde o vizuální a sloganovou zkratku ve výsostně pozitivním duchu – proměny dosud používané dieselové autobusové dopravy na moderní, lokálně bezemisní trolejbusovou. V žádném případě se nejedná o komentář k osobní identitě jakékoli skupiny osob,“ uvedl pro magazín Qult.

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Spolek Prague Pride v reakci upozornil, že slogan podporuje mylnou představu, že se lidé identifikují jako předměty. Podle spolku jde zároveň o rétoriku, kterou používají politici a organizace usilující o omezování lidskoprávní agendy.

„Útoky ale nesměřují jen proti trans a nebinárním lidem. Jde o širší snahu zdiskreditovat celou mladší generaci, která se zabývá svou identitou a odmítá se nechat zatlačit do předem připravených škatulek, jež pro ni vytyčili rodiče nebo společnost,“ uvedl spolek.

Podle magazínu Qult se bude situací zabývat také pražský magistrát. „Tento marketingový slogan považuji za nevhodný a upozorním na to marketingové oddělení DPP,“ uvedl pro magazín předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib, který byl do loňského prosince náměstkem primátora pro dopravu. Současný náměstek pro dopravu a jeho stranický kolega Jaromír Beránek s jeho vyjádřením souhlasil.

Považujete slogan použitý na vozidlech MHD za nevhodný?

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