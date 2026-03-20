iDNES.cz: Soud zastavil trestní stíhání Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě

Okresní soud v Rakovníku zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce, uvedl dnes server iDNES.cz. Pelc byl stíhán za loňskou smrtelnou dopravní nehodu u Nového Strašecí na Rakovnicku, kterou způsobil pod vlivem alkoholu. Důvodem zastavení trestního stíhání je zřejmě podle serveru Pelcův vážný zdravotní stav.
Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Obžalovaný podle kriminalistů řídil pod vlivem alkoholu, hrozil mu jeden rok až šest let ve vězení. Výsledky expertiz prokázaly u Pelce více než promile alkoholu v krvi.
Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na Pelce obžalobu v lednu. O necelý týden později poslal soudce spis znalci, kterého žádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Posudek obdržel rakovnický soud od znalce začátkem tohoto týdne. Následující den vydal soudce usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil.
"Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí o zastavení trestního stíhání obviněného nebylo dosud doručeno všem účastníkům řízení, bližší informace k věci vám zatím nemohu poskytnout. Rád tak ale učiním, až k tomuto dojde, případně pokud toto rozhodnutí nabude právní moci," řekl webu místopředseda rakovnického soudu Marcel Lehečka.
Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Kromě výroby desek dodává do celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.