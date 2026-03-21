„Hasiči k Ikea vyjížděli takzvaně na spuštěné čidlo u požárních hlásičů,“ řekl pro iDNES.cz Řežáč.
„Jednalo se pouze o spuštění čidla z důvodu stavebních prací, na místě se nic dalšího nekoná,“ dodal.
„Zjistil jsem od security, že zedníci překopli v garážích sprinklery,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz.
Před obchodním domem se srocovali lidé. „Zaměstnancům teď rozdali deky, protože většina z nich je venku jen nalehko,“ uvedl před 10:00 reportér.
Po desáté hodině podle něj začali pouštět dovnitř zaměstnance, desítky zákazníků zatím postávali na parkovišti před nákupním centrem, nebo odešli do jiných obchodů. Obchodní dům se veřejnosti zpřístupnil krátce před 11:00.