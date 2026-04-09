Staré cedule z metra za tisíce? Lidé se cenám diví, i tak se po nich zaprášilo

Jana Sobíšková
  6:02aktualizováno  6:02
Když pražský dopravní podnik (DPP) v únoru nabídl k prodeji informační cedule z metra, jen se po nich zaprášilo. Jednalo se o originální kusy infografiky, kterou DPP měnil za novou, a přestože ceny některé z nich vyletěly až na několik tisíc, rychle našly své kupce.
Pražský dopravní podnik prodává vyřazení cedule z metra.

Pražský dopravní podnik prodává vyřazení cedule z metra. | foto: DPP

Na webu dopravního podniku se v poslední únorový den objevila nabídka použitých cedulí například ze stanice Dejvická, Palmovka nebo Roztyly.

Ceny v rozpětí 1 490 až 6 990 korun, kterými podnik vyřazené tabule s potvrzením pravosti ocenil, zvedla zájemce ze židlí – některé ze zájmu, jiné s kritikou kvůli předražení.

„To stojí víc než roční Lítačka,“ zlobil se na „nesmyslné“ ceny například František na sociální síti, kde podnik prodej ráno avizoval, zatímco večer bylo vyprodáno.

„Jednalo se o originály, vždy jen jeden kus. A jak vidíte, už jsou všechny prodané, takže cena rozhodně nebyla nastavena nesmyslně vysoko,“ reagoval DPP.

Komentující Michal se cenám také podivil, stejně jako zjištění, že z nabídky v tak krátké době nezbylo nic. „Zájem byl asi obrovský,“ usoudil.

To iDNES.cz potvrdila i mluvčí DPP Aneta Řehková s tím, že vyprodáno bylo okamžitě. „Tradičně největší zájem je o cedule s názvem stanice metra či logem metra,“ upřesnila. A právě tyto podnik opatřil nejvyšší cenovkou. Tabule s názvem stanice Roztyly se prodala za 6 990 korun.

Ceny určoval na základě předchozích zkušeností z prodeje obdobných tabulí.

Na dračku i s vadami

Zboží přitom nemuselo být v top stavu. „Jedná se o použitou originální navigační tabuli s povrchovými poškozeními, otvory a dalšími nedokonalostmi odpovídajícími reálnému používání ve stanici metra,“ popsal DPP většinu vystavených cedulí na svém fanshopu s tím, že stav je takový, jaký lze vidět na fotkách.

„Tato poškození jsou vlastností prodávaného výrobku, a nelze je proto reklamovat jako vadu. Navigační tabule může být znečištěna, například působením prachu ve stanici, kde byla umístěna,“ pokračoval popisek.

Cedule z Koněvovy za desetitisíce. Praha 3 draží označení přejmenované ulice

I za opotřebované cedule DPP podle Řehkové utržil desítky tisíc korun.

Chybět ale nikde nebudou, jednalo se totiž o tabule nahrazované novými v rámci obměny informačního systému. „Zároveň víme, že o originální tabule, i použité, je zájem, proto jsme je opět nabídli,“ doplnila mluvčí.

DPP prodával vyřazenou infografiku už v minulosti, celkem zatím rozprodal 129 kusů. Nabídku podnik zopakuje znovu při další obměně informačního systému v metru.

Cedule od řidičů

Komu by se nechtělo čekat, může si originální suvenýr pořídit od samotných řidičů pražské MHD. Někteří totiž podobné kousky nabízejí například v online aukcích. Byť bez přiloženého potvrzení pravosti.

„Originální cedule MHD používané v provozu,“ zní jeden z popisů nabízeného zboží na Aukru s vyvolávací cenou 600 korun.

Na obrázku jsou cedule s čísly linek pražských tramvají, ale také soupisy zastávek, které soupravy vozí na boku. „Zrcátková cedule 22 z tramvaje Tatra T3,“ říká další popisek jiného prodejce. Ten si ceduli ocenil na 120 korun.

Jen pro fanoušky

Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka ale řidiči nemají informační tabule jak získat, jelikož podnik je používá už jen u nostalgické tramvajové linky 23 a historických linek 41 a 42.

„Jinak používáme na tramvajích už několik let elektronické panely, kde se zobrazují i názvy zastávek. To znamená, že zaměstnanci nemají šanci se k tomu dostat,“ vysvětlil Šabík. Připustil však, že některé cedule mohly v minulosti končit ve sběrných dvorech, odkud se mohly dnes dostat do online prodeje.

„Když se tramvaje modernizovaly a přecházelo se z cedulí na elektronické transparenty, materiál šel do sběru, kde si ho mohl zakoupit kdokoliv. Co s ním udělal dál, už neovlivníme,“ vysvětlit mluvčí.

Prodávají se i autobusy a tramvaje

DPP prodává také vyřazené autobusy nebo tramvaje, ale i jiné vozy, které dosloužily.

„Je to ekosystém, který běží už dlouho, nicméně od doby, kdy začal konflikt na Ukrajině, tak to, co se dá věnovat, se tam nabízí jako dar,“ přiblížil Šabík.

Pokud vozy starší 15 let, které už DPP používat nemůže, neposlouží ani Ukrajině, nabídne je podnik na svém webu. „Někdo to koupí na náhradní díly, někdo si z toho udělá včelín,“ popsal mluvčí.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Kaddáfí, medvěd i Kmotr „naživo". Prague Film Festival 2026 začíná už za pár dní

Plakát filmu The Man Who Saw the Bear (v překladu Muž, který viděl medvěda)...

Hlavní město zaplaví filmové premiéry, dosud neviděné snímky i hvězdy. V Kině Pilotů startuje Prague Film Festival 2026. Diváci se mohou těšit na celovečerní i krátké filmy reflektující válku,...

9. dubna 2026

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Zahraniční studenti narážejí na xenofobii či rasismus, říká univerzitní ombudsman

První ombudsman olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Šotola.

Coby první ombudsman olomoucké Univerzity Palackého bere nově zřízenou funkci vážně. Kromě studentů a pedagogů se Jaroslav Šotola hodlá zaměřit třeba i na „přehlížené“ neakademické pracovníky, jako...

9. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Soud v Mostě se bude podruhé zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha

ilustrační snímek

Okresní soud v Mostě se dnes bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který na Jihlavsku zastřelil synovce

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podle obžaloby loni na Jihlavsku zapálil dům a pak zastřelil synovce. Žalobce muži za vraždu...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Olomoucký vrchní soud vynese rozsudek v kauze údajných úniků informací

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes vynese rozsudek v kauze týkající se údajného rozsáhlého úniku informací z policejních spisů. Mezi obžalovanými jsou tehdejší...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Test Volkswagenu ID.4 GTX People: 340 koní, pohon všech kol a tichá zábava s dojezdem 500 km

Z dálnice bez nervů i do terénu pod ní. ID.4 GTX People s dojezdem 515 km umí...

Elektrické SUV už dávno není jen výstřelek, co je sice tichý, ale dojede na jedno nabití jen pár stovek kilometrů. Volkswagen ID.4 ve verzi GTX ukazuje, že elektromobil může nabídnout i pořádnou...

8. dubna 2026  20:36

Do obecních voleb v Hradci Králové chce jít nové uskupení Salon republiky 21

ilustrační snímek

Do podzimních komunálních voleb v Hradci Králové chce jít nové uskupení Salon republiky 21, v jehož čele bude nynější náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková. Na...

8. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  18:50

Kvůli srážce auta a dodávky u Vodňan je zavřená silnice I/20, dva zranění

ilustrační snímek

U Vodňan na Strakonicku se odpoledne srazilo osobní auto a dodávka. Silnice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem je kvůli havárii uzavřená. Policie, která o...

8. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  18:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nymburk nesouhlasí s omezením osmiletého oboru gymnázia, vyzývá kraj k jednání

ilustrační snímek

Nymburk nesouhlasí s plánovaným omezením osmiletého oboru na Gymnáziu Bohumila Hrabala, které chystá zřizovatel školy, Středočeský kraj. Původně chtěl kraj už...

8. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

V Třebíči dneš titulem mistrů rukodělné výroby ocenili tvůrce kachlových kamen

ilustrační snímek

Kraj Vysočina dnes ocenil práci Barbory a Jiřího Jindrových, kteří v Dušejově na Jihlavsku vyrábějí keramická kamna. V třebíčském zámku převzali titul Mistrů...

8. dubna 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

