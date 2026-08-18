Instruktor užíval před smrtelnou nehodou kluzáku u Sazené zakázané léky

Před smrtelnou nehodou kluzáku u Sazené na Kladensku v roce 2023 užíval instruktor zakázané léky na bolest. Přítomnost léků potvrdila pitva. Příčinou havárie z května 2023 byla ztráta kontroly nad kluzákem po vybrání vícenásobné vývrtky v malé výšce nad terénem. Instruktor zemřel při nehodě, pilot v nemocnici. Instruktor v době havárie nebyl zdravotně způsobilý, změna jeho zdravotního stavu měla v kritické fázi letu zásadní vliv. Vyplývá to ze závěrečné zprávy k neštěstí, kterou zveřejnil na webu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
Kluzák havaroval 13. května 2023 poblíž letiště Sazená, zasahovaly záchranné složky i kriminalisté. Devětasedmdesátiletý instruktor měl rozsáhlé zkušenosti a platnou kvalifikaci. Pilotovi bylo 44 let, měl za sebou stovky startů na kluzácích.
"Vysoký velitelský gradient instruktora způsobil pravděpodobně váhání pilota k včasnému zahájení vybírání vícenásobné vývrtky," informuje zpráva.
Podle vyšetřování vyplynulo ze soudně lékařské expertizy, že u pilota nebyla zjištěna zdravotní indispozice ani ovlivnění zdravotního stavu, které by mohly přímo souviset se vznikem, průběhem nebo zakončením nehody, avšak u instruktora naopak expertiza zjistila závažné okolnosti, které mohly negativně ovlivnit průběh kritické fáze letu. Letecké lékařce před prohlídkou podle zprávy nezmínil žádné závažnější chorobné změny, kvůli kterým by měl užívat léky, a neinformoval lékařku ani o užívání léků. Kvůli bolestem bederní páteře měl ale neurologem naordinovaný lék Doreta, který obsahuje tramadol, informuje zpráva o nehodě.
Tramadol, což je takzvané opioidní analgetikum, ukázalo toxikologické vyšetření při pitvě těla instruktora po havárii. Lék může ovlivnit člověka při práci vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování, nedoporučuje se při řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práci ve výškách a ani při výkonu letecké činnosti.