Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Autor: berr
  17:42aktualizováno  17:42
Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými přenosnými kamerami. Tento krok má podle organizátora hromadné dopravy mají zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.
Fotogalerie4

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní podnik zajišťující dopravu mezi metropolí a okolím si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti kontrolorů transparentnost kontrol. (13. ledna 2026) | foto: IDSK

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Organizátor dopravy zdůraznil, že přenosné kamery mají sloužit především jako preventivní nástroj. „Jejich použití přispívá ke kultivaci vzájemné komunikace a umožňuje objektivní posouzení průběhu kontroly v případě sporných situací nebo stížností,“ podotkl IDSK.

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Revizoři budou pořizovat záznam během celé přepravní kontroly. IDSK však ubezpečuje, že se záběry bude zacházet v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

„Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do 30 dnů od pořízení záznamu,“ informuje IDSK. O tom, že mohou být kontroly zaznamenávány, budou cestující poučeni v přepravních podmínkách dopravce.

Jsou kamery pro revizory správným krokem?

celkem hlasů: 409

IDSK vysoutěžil dodávku až na sto přenosných kamer pro přepravní kontrolory v hodnotě 3,2 milionů korun. Integrovaná doprava Středočeského kraje je nyní plně součástí systému Pražské integrované dopravy (PID), který od června 2022 pokrývá celé území regionu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Přinášíme přehled nejprestižnějších bálů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  17:51

Zámek v Holešově nabídne také letos výstavy, koncerty, divadlo i festivaly

ilustrační snímek

Zámek v Holešově na Kroměřížsku nabídne i letos výstavy pro děti a dospělé, koncerty klasické i populární hudby, divadelní představení, plesy, festivaly a talk...

13. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

13. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

V Kamenici nad Lipou platil dnes kvůli ledovce 7,5 hodiny kalamitní stav

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou platil dnes 7,5 hodiny kalamitní stav. Vyhlášený byl kvůli ledovce, která mimořádně zhoršila sjízdnost silnic a chodníků ve městě se...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) společně s ministerstvem životního prostředí loni vykoupila 13 hektarů pozemků za 7,8 milionu korun. Šlo o další...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

Odborníci přivážejí originál sochy Samsona do českobudějovické radnice. Město...

Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město...

13. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Tenis na Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  17:17

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí, předloni 33

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí. Jednalo se o sporadická onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti, sdělila dnes ČTK Vendula...

13. ledna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští biatlonisté se porvou o poslední místa na olympiádu

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Po nemoci se vrací i hvězdní Norové Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid.

13. ledna 2026  17:08

Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Pondělní ráno v Příbrami poznamenal krvavý konflikt mezi mladou ženou a mužem sdílejícími společnou domácnost. Třiadvacetiletá žena tam v jednom z bytů zaútočila nožem na stejně starého muže a...

13. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.