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V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Policejní člun při simulaci kolize dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Velitelé hasičů a policie koordinují postup záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Velitelé hasičů a policie koordinují postup záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Pohled z dronu na simulaci kolize dvou civilních lodí na Vltavě. Právě bezpilotní dron zásadně pomáhal při koordinaci hasičů (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik ošetřování pacientů po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4. června 2026).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. (4. června 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Cvičení záchranných složek na Vltavě v centru Prahy simulovalo srážku dvou lodí. Akce byla inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. (4. června 2026)
Autor: Matyáš Sahula, iDNES.cz