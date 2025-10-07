Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Praha blízké budoucnosti
Velké stavební změny se dotknou i samotného centra Prahy, protože na Václavské náměstí se vrátí tramvaje. Nová budou Masarykovo i Smíchovské nádraží, dejvický Kulaťák se uzavře do skutečně kulatého tvaru a v Bubnech i Smíchově vyrostou nové čtvrti. A v roce 2032 by mělo začít jezdit nové metro D.
Smíchovské nádraží jako moderní brána města
Rekonstrukce Smíchovského nádraží přinese čtyři moderní a bezbariérová nástupiště, nové podchody i lávku. Součástí projektu bude také velký autobusový terminál přímo nad kolejištěm, parkovací dům a lepší propojení s okolní čtvrtí. Už v roce 2027 se cestující dostanou novým podchodem až do Dobříšské ulice, což výrazně zlepší spojení mezi Smíchovem a Radlicemi.
Nová promenáda nad kolejemi propojí nádraží přímo s čtvrtí a vytvoří moderní vstupní bránu na Smíchov. Na jejím místě původně stála legendární ocelová lávka,kterou dělníci odstranili kvůli výstavbě bytů.
Do konce dekády tak vyroste jeden z největších dopravních uzlů v Praze, kombinující železnici, metro, tramvaje, autobusy i pěší dopravu.
Smíchov City: nová multifunkční čtvrť
Vizualizace nové čtvrti Smíchov City
Mění se i okolí smíchovského nádraží a na místě zarostlých kolejí vyrůstá nová čtvrť Smíchov City. Stavba začala před pěti lety a potrvá do roku 2032. Projekt nabídne desítky tisíc metrů čtverečních bytů, kanceláří a služeb, novou základní školu, parky i veřejná prostranství.
Dominantou jižní části čtvrti bude kampus České spořitelny, který by měl být podle generálního ředitele banky Tomáše Salomona co nejvíce otevřený veřejnosti. Budou ho tvořit čtyři budovy o ploše asi 75 tisíc metrů čtverečních, mezi kterými povede bulvár propojující smíchovské nádraží s lokalitou Na Knížecí, kde vznikne nové náměstí. Ulice ponese jméno Madeleine Albrightové, která se na Smíchově narodila. Jména význačných žen ponesou i další ulice a veřejná prostranství ve čtvrti, například Jiřiny Šiklové, malířky Toyen či filozofky Hannah Arendtové.
Zrekonstruované Masarykovo nádraží
Už brzy se promění Masarykovo nádraží, práce by měly být ukončeny ve druhé polovině roku 2027. Nad kolejištěm vznikne velká platforma, která ulehčí přístup na nástupiště z okolních čtvrtí, propojí zejména Florenc a Hybernskou ulici. Promenáda vytvoří moderní veřejný prostor pro cestující i obyvatele, včetně zeleně a relaxačních zón.
Součástí projektu jsou i moderní prvky: část zastřešení platformy bude vybavena fotovoltaickými články, osvětlení a rozhlas budou napájeny solární energií a pro zavlažování zeleně se využije dešťová voda z retenčních nádrží. Také se rozšíří kapacita kolejí na nástupištích ze sedmi na devět, což umožní lépe zvládat rostoucí dopravní zátěž.
Dvorecký most: sochařské dílo přes Vltavu
Dvorecký most je zajímavý tím, že jde o stavbu určenou pro pražskou MHD – autobusy a tramvaje, cyklisty a chodce. Podle odhadů dopravce přes nový most projede denně kolem 500 tramvajových spojů, autobusových ještě dvakrát více. Auta na něj nesmí, výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému.
Nosná konstrukce už stojí, dokončení je naplánováno na první polovinu 2026. Nové spojení usnadní cestování mezi Prahou 4 a 5 a zároveň nabídne atraktivní pěší trasu s výhledem na Vyšehrad i jižní část města.
Na předpolí Dvoreckého mostu vznikne světelná zahrada od umělce Krištofa Kintery složená z desítek lamp z různých zemí. Na podolské straně u břehu Vltavy se počítá s odpočinkovou a kulturní zónou – amfiteátrem pro koncerty a divadla, místem k posezení i sportovními prvky. Součástí výzdoby je také Kinterova socha Těžká hlava inspirovaná českým kubismem.
Metro D: modrá linka, která spojí jih s centrem
Čtvrtá linka pražského metra, označená písmenem D a modrou barvou, propojí centrum s Písnicí. Stavba začala v roce 2022, a ačkoli se původně počítalo se spuštěním první části už v roce 2029, kvůli vleklým sporům kolem výběrových řízení se termín posunul. Úsek z Pankráce do Písnice by měl být dokončen v roce 2032, celé metro D až po Náměstí Míru pak nejdříve v roce 2036.
Metro D přinese deset nových stanic, výrazně odlehčí přetížené lince C a zlepší dostupnost pro více než 150 tisíc obyvatel jižní části města. Půjde o první plně automatizovanou linku metra, bez strojvedoucích, s chytrým řízením provozu a bezpečnostními skleněnými stěnami na nástupištích.
Každou stanici umělecky dotvoří vítězové výtvarné soutěže pod záštitou města, pražského dopravního podniku a Národní galerie. Vznikne tak podzemní galerie inspirovaná vědou, krajinou nebo pohybem lidského těla.
Stanice s duší. Praha vyhlásí soutěž na vzhled stanic metra D Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků
Na Václavské náměstí se vrátí tramvaje
Tramvaje jezdily horní částí Václavského náměstí do roku 1980 a o jejich návratu rozhodlo minulé vedení města. Nová trať povede po stranách náměstí, zatímco jeho střední část se promění v promenádu se stromy a lavičkami. Automobilová doprava tady bude omezená.
Staví se tady od léta 2024 a dokončení je v plánu v červnu 2027. Investice ve výši 1,24 miliardy korun přinese koleje, novou zeleň i komfortnější prostor pro chodce. Součástí projektu je i rekonstrukce stropních desek stanice metra Muzeum a další technické úpravy.
Vlak do Ruzyně: nový spoj centrum – letiště
Podle současných plánů by vlaky mezi Letištěm Václava Havla a centrem města měly začít jezdit nejpozději do roku 2035. Trať povede z Masarykova nádraží a cesta by měla trvat 25 minut.
Součástí je mimo jiné i projekt podzemního vlakového nádraží na letišti. Stavba by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě spojující Prahu s Kladnem. První podzemní stanici na české železnici provede firma, která vzejde ze soutěžního dialogu.
Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by měla být trať Praha–Kladno zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám Kč.
O rychlodráze z centra Prahy na letiště se mluví 30 let. První projekt schválilo pražské zastupitelstvo v lednu 1996.
Bubny-Zátory: nová čtvrť pro 25 tisíc lidí
Rozsáhlé území Bubny-Zátory se v příštích letech promění v moderní čtvrť pro více než 25 tisíc obyvatel. Projekt, připravovaný už od minulého desetiletí, nyní posouvají kupředu změny územního plánu a schvalovací procesy na magistrátu.
Součástí čtvrti bude centrální park o rozloze šesti hektarů, kolem něhož vyrostou bytové domy, školy a další veřejná vybavenost. Počítá se s pěti tisíci místy pro žáky. Důležitou součástí projektu je i nová dopravní infrastruktura: spojení Letné s Holešovicemi tramvajovou tratí a železniční trať na letiště a Kladno, která povede právě přes Bubny.
Podél Argentinské ulice vzniknou administrativní budovy a obchodní centrum. Památkově cenné objekty, jako historická nádražní budova, vodárna či elektrárna, zůstanou zachovány. U nádraží Bubny navíc vyroste nové náměstí.
První stavby už odstartovaly. Energeticky úsporná rezidence MUSE7, jen pár kroků od stanice metra a vlakového nádraží, nabídne 150 moderních bytů – od menších 1+kk až po prostornější 3+kk, některé s loftovým charakterem či střešními terasami s výhledem do Stromovky a na panorama Prahy. Celá čtvrť by měla být dokončena do roku 2040.
Vltavská filharmonie: nové kulturní srdce Prahy
Střecha Vltavské filharmonie je pojatá jako pokračování veřejného prostoru a náměstí, bude částečně ozeleněná a z větší části pobytová.
V Holešovicích má do konce dekády vyrůst také nová dominanta města – Vltavská filharmonie. Stavba by podle plánů mohla začít v roce 2027, první návštěvníky by měla přivítat v roce 2033.
Komplex bude sloužit nejen jako koncertní síň, ale i jako multifunkční centrum. Domov zde najde Česká filharmonie i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Součástí budou také prostory pro kreativní hub, kavárny a další prostory.
Budova nabídne tři sály: velký koncertní pro 1 800 diváků, komorní sál s kapacitou 500 míst a multifunkční prostor pro 620 sedících nebo až 1 200 stojících návštěvníků. Stěny velkého sálu ozdobí šumavské dřevo, které připomene mimo jiné splavování dřeva po Vltavě a roli tohoto materiálu v historii výstavby Prahy.
Filharmonie bude mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Součástí projektu jsou i úpravy okolní infrastruktury – nové tunely pro dopravní napojení, úpravy nábřeží a modernizace přilehlých komunikací.
Dejvice: dostavba čtvrtého kvadrantu Kulaťáku
Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925 podle urbanistického návrhu Antonína Engela, ale nikdy nebylo dokončeno. To má změnit dostavba takzvaného čtvrtého kvadrantu. Náměstí mělo v minulosti několik názvů, například v letech 1952 až 1990 se jmenovalo Říjnové revoluce, mezi Pražany se pro něj nicméně vžil název „Kulaťák“.
Nový projekt dotvoří chybějící část náměstí a nabídne atraktivní veřejný prostor. Součástí bude pěší zóna s přímým napojením na metro, vnitřní náměstíčko obklopené obchody a restauracemi i velké plochy zeleně v klidném rezidenčním vnitrobloku.
Najde tu své místo také multifunkční kulturní sál o rozloze 3 000 m², který nabídne prostory pro koncerty, divadelní představení, výstavy i komunitní akce. Dokončení budov se předpokládá na přelomu let 2028 a 2029.