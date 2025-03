Jak důmyslně polapit stín a úspory

Ještě než se zaměříme na kouzlo a přínos stínidel a pergol, nahlédněme krátce do dávné minulosti. Stínění totiž řešili už staří Egypťané, kteří si mezi sloupy a do oken zavěšovali ručně tkané navlhčené závěsy. Ty je chránily nejen před slunečními paprsky, ale i prachem.

Z dnešního pohledu to byl jeden z prvních způsobů klimatizace. A třeba stavitelé majestátního římského Kolosea vymysleli pro ochranu diváků před žhnoucími slunečními paprsky důmyslný systém stínění, který pomocí kladek a provazů zastiňoval hlediště arény podle aktuálních povětrnostních podmínek.

Ještě před pár desítkami let plnily žaluzie, rolety a pergoly především stínící funkci. Ale když se v tomto tisíciletí zpřísnily požadavky na energetickou náročnost domů, dostala se do popředí další důležitá přednost venkovního stínění – energetická úspora.

Kam směřují aktuální trendy v oblasti stínící techniky, prozradil obchodní ředitel firmy Servis Climax Filip Šimara:

„V posledních letech je to jednoznačně orientace zákazníků na venkovní stínění, které je v redukci tepla a slunečního záření mnohem účinnější než vnitřní. To souvisí i s tím, že okna jsou stále větší, takže do domů vstupuje větší horko, které je potřeba řešit. Dalším trendem v posledních dvou letech jsou bezpochyby motory se solárními panely, které výrazně zjednodušují instalaci především při rekonstrukcích. Co se týče barevných preferencí, stále jsou nejpopulárnější stříbrné a antracitové tóny,“ vysvětluje Šimara.

Stín ukrytý v mobilu

Stínící technika, jako jsou žaluzie a rolety, může významně přispět k úspoře nákladů za klimatizaci a vytápění tím, že reguluje tepelný tok v interiéru budov. Například venkovní žaluzie umožňují blokovat sluneční paprsky a teplo, čímž snižují potřebu klimatizace v letních měsících.

Naopak v zimě mohou stínící prvky zlepšit izolaci okenních otvorů a také zadržovat teplý vzduch uvnitř, což snižuje náklady na vytápění. Na pořízení některých typů mohou dokonce lidé čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Vztahují se na venkovní žaluzie a screenové rolety. Posledně zmíněná technika využívá sluneční energii.

„Funguje to tak, že stínící techniku propojíte se solárními panely, které získávají energii ze slunečního záření a následně ji využívají pro pohon motorů nebo ovládacích systémů stínících prvků. Tato technologie umožňuje nezávislý provoz bez potřeby připojení k elektrické síti. Nemusíte tedy k venkovnímu stínění přivést elektrický kabel, což je zejména při rekonstrukcích starších domů finančně i technicky náročné,“ objasňuje Šimara.

I tento druh techniky může navíc nést dnes již všudypřítomný přívlastek „inteligentní“. Smart stínící systémy jsou totiž vybaveny inteligentními senzory a ovládacími systémy, které umožňují automatické reakce na různé podněty a situace. To může zahrnovat funkce, jako je automatické otevírání a zavírání žaluzií nebo rolet podle denní doby, teploty, intenzity slunečního záření nebo přítomnosti osob v místnosti. Mezi hlavní výhody inteligentních stínidel patří úspora energie a zvýšený komfort uživatelů. Celý systém lze navíc ovládat kromě klasických dálkových ovladačů třeba i mobilem.

Spousta lidí navíc nejspíš neví, že stínící technika může ovlivnit i výskyt alergií. „Zejména venkovní žaluzie a rolety ho pomáhají minimalizovat tím, že zabraňují vnikání alergenů a prachu zvenčí do interiéru. Kromě toho lze stínící technikou snížit i množství slunečního záření a tepla pronikajícího do interiéru, což může zabraňovat rozvoji plísní a bakterií,“ dodává Šimara.

Samostatným prvkem stínících prvků jsou pergoly. Pro klidné posezení s knihou, rodinné obědy nebo velké oslavy jsou v současnosti stále vyhledávanějším řešením takzvané bioklimatické pergoly.

Lamely, které dokážou kouzlit

Bioklimatická pergola představuje estetické a moderní řešení, které kombinuje eleganci klasických pergol s nejnovějšími technologiemi.

Tyto důmyslné přístřešky jsou navrženy tak, aby chránily terasu před ostrým sluncem, větrem a deštěm. Jejich moderní konstrukce zvyšuje atraktivitu venkovních prostor a přináší řadu výhod.

Hlavní kouzlo bioklimatických pergol spočívá v naklápění lamel, jejichž sklon můžete přizpůsobit aktuálním podmínkám. Lamely efektivně regulují stínění, poskytují ochranu před rozmary počasí a umožňují odvětrávání přehřátého vzduchu, což zajišťuje příjemné klima pod pergolou.

V horkém létě blokují lamely přímé sluneční paprsky, zatímco zachovávají přirozenou cirkulaci vzduchu. A pokud si chcete užít sluneční paprsky naplno, můžete lamely kompletně otevřít a mít zcela prosvětlený prostor.

Když naopak přijde déšť, stačí lamely sklopit a pergola se promění v dokonale utěsněnou střechu, která nepropustí ani kapku. Pro dokonalý zážitek je navíc možné boky bioklimatické pergoly zastínit screenovými roletami. Ty poskytují dostatek soukromí, brání vniku tepla, chrání před větrem, deštěm i hmyzem.

I při zatažených roletách si zachováte výhled ven, zatímco pohled dovnitř bude blokován. Odborníci doporučují přidat do pergol vhodné osvětlení, jež prodlouží večerní pobyt na terase po setmění.