Jak rozbijete nouzové tlačítko? Po pádu hocha do kolejiště metra ožívá videonávod

Případ se stal první školní den. Chlapec ve stanici Muzeum místo toho, kam jde, sledoval svůj mobil, šlápl do prázdna a spadl do kolejiště.
Bleskově pro něj skočil cizinec, který stál na nástupišti za ním a s pomocí dalších cestujících ho vytáhl zpět na peron. Zrovna ve chvíli, kdy se z tunelu objevila světla přijíždějícího vlaku.
„V tomto případě bylo tak málo času, že pán byl rychlejší i než nouzové tlačítko. Přesto velké poděkování i paní, která jej stiskla, i když vlak už vjížděl do stanice,“ píše Ropid na sociálních sítích.
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VIDEO: Drama v pražském metru. Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu
Připomíná, že nouzová tlačítka, která strojvůdce upozorní / zpomalí vlak blížící se do stanice, bývají umístěna zpravidla na začátku a konci nástupišť. Vždy na stěně. S tím, že záleží na architektonickém řešení jednotlivých stanic.
A oprašuje videonávod pražského Dopravního podniku.
„Tlačítka jsou krytá ochranným sklíčkem. To při zatlačení na něj praskne a jede směrem dolů a uvolní prostor ke stlačení,“ dodává Ropid. Pak už je možné tlačítko zmáčknout.
Debata nad ochrannými tlačítky se rozvinula přesně před dvěma lety. Tehdy po nešťastném pádu do kolejiště zemřel nevidomý muž.
Kdyby někdo z více než dvaceti přítomných na nástupišti pohotově vyhledal záchranné tlačítko, rozbil ochranné sklo a tlačítko zmáčkl, vlak přijíždějící do stanice mohl zpomalit.
Vlak byl tehdy v dostatečné vzdálenosti, cestující tak měli několik desítek sekund k vyhledání a použití tlačítka.
Dopravní podnik po tragédii rozjel masivní osvětu. Tlačítka zvýraznil žlutou páskou a osadil výraznou SOS tabulkou. Na web přidal seznam všech stanic metra a podrobná schémata, kde se tlačítka na nástupištích nacházejí.
Lidé od té doby několikrát tlačítko velmi rychle použili a pomohli předejít tragédii.
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Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé
Například v srpnu tohoto roku pohotový cestující zastavil soupravu ve stanici Strašnická. Seniorce, která spadla do kolejiště, pak pomohli další lidé. O několik měsíců dřív v květnu jiná žena spadla ve stanici Smíchovské nádraží nešťastně mezi vagony soupravy.
Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti ostatních cestujících měl příběh šťastný konec.