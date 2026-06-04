Eden leží v pražských Vršovicích, vzdušnou čarou zhruba 2,75 kilometru od hlavního nádraží a 3 km od autobusového nádraží Florenc. Nejsnadněji se sem dá dostat tramvají nebo autobusem, naopak metro přes Vršovice nejede. Nejbližší stanice metra je Strašnická na lince A (zelená), od ní je to k Edenu ještě přes 1,5 kilometru.
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Co je a byl Eden
Eden je historický název, který se dnes používá hned pro několik objektů sídlících ve Vršovicích. „Zdědily“ ho po někdejším zábavním areálu Eden, který vznikl ve 20. letech minulého století po vzoru vídeňského Prátru.
Dnes se pod označením Eden myslí nejčastěji nákupní centrum, které vzniklo na jeho místě. Leží v blízkosti křižovatky ulic Vršovická a U Slavie, jen kousek od tramvajové zastávky Slavia–Nádraží Eden. Hned naproti němu přes ulici U Slavie se nachází další areál, který se kdysi jmenoval Stadion Eden a občas se mu tak pořád říká. Dnes je to Fortuna Arena, domácí stadion fotbalové Slavie. Kdo míří do Edenu na koncert, směřuje právě sem.
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Pod názvem Eden se může skrývat i zimní stadion. Komplex budov, který obsahuje i plavecký bazén a sportovní halu, leží východně od Fortuna Areny poblíž tramvajové zastávky Kubánské náměstí. Oficiálně se nazývají Plavecký stadion Slavia Praha a Zimní stadion Eden.
Informace o dopravě, které uvádíme níže, platí pro nákupní centrum a fotbalový stadion, kde se pořádají také velké koncerty. Kdo chce jet k zimnímu stadionu, využije stejné tramvajové linky, pouze vystoupí na jiné zastávce.
Zábavní park Eden
Gigantický lunapark nabízel kolotoče, tobogány a horskou dráhou. Rozkládal se na pomezí Vršovic a Bohdalce, poblíž železniční trati a dnes již zaniklého rybníčku, kterému se říkalo spíš laguna. Také ten našel využití v zábavním areálu. Po laguně pluly lodičky, vedl přes ni můstek na umělý ostrůvek, hrálo se na ní divadlo.
Součástí zábavního parku byla i rozsáhlá tančírna Kolosseum, kde se tančilo, pořádaly se zde karnevaly a tombola. „Eden navštívili dokonce černoši z Habeše, kteří postavili v parku napodobeninu domorodé vesnice a za drobnou úplatu předváděli užaslému obecenstvu domorodý život,“ přibližuje slávu zaniklého zábavního parku Eden web Praha neznámá.
Za koncem slavného Edenu stál začátek války a omezení společenského života. Druhým důvodem bylo i nevyhovující okolí – park vznikl v místech poblíž chudinské kolonie na Bohdalci a v té části Vršovic, kde se koncentrovala pražská galerka. V jednu chvíli tu podle zmíněného webu žilo až 13 odsouzených vrahů.
Park začal chátrat a v roce 1946 byl zcela uzavřen. Zábavní využití se do této části Vršovic částečně vrátilo v roce 1980, kdy tu byl postaven kulturní dům Eden. Dnes je brutalistní stavba již zchátralá a nejspíš ji čeká demolice.
Jak se dostat do Edenu
Tramvají:
Zastávka Slavia–Nádraží Eden (postaru uváděná někdy jen jako Slavia) se nachází v ulici Vršovická v blízkosti stadionu i nákupního centra. Jezdí sem tramvajové linky 4, 6, 7, 19 a 22.
- Čísla 7 a 19 využijí ti, kdo pojedou metrem linky A na zastávku Strašnická.
Fortuna Arena vs. SH Fortuna
Kdo se v Praze nevyzná a spoléhá například na navigaci, měl by být obezřetný: název Fortuna se vyskytuje i v názvu sportovní haly v pražské Bubenči.
SH Fortuna je ale něco jiného než Fortuna Arena v Praze 10. Je proto lepší hledat i názvy jako Eden, Slavia nebo přímo adresu U Slavie 1540/2a.
- Linka 22 je důležitá páteřní linka, kterou se dá k Edenu přijet z náměstí Míru (linka metra A, zelená), nebo stanice I.P.Pavlova (linka C, červená, na kterou lze naskočit na hlavním nádraží nebo Florenci).
- Linka 4 v úseku I.P.Pavlova – Slavie kopíruje trasu dvaadvacítky, proto ji lze také využít k dopravě k Edenu.
- Na tramvaj s číslem 6 lze také naskočit na I. P. Pavlova, jede ale k Edenu po jiné trase než ty předchozí. Náměstí Míru se vyhýbá, zato cestující vezme ke stadionu Slavie po delší trase kolem areálu Bohemians, což fotbaloví fanoušci jistě ocení.
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Autobusem:
Autobusy mají zastávku v ulici U Slavie, která je kolmá na Vršovickou. Zastávka se jmenuje také Slavia-Nádraží Eden a staví tu busy 135, 136, 150 a 213.
Na všechny naskočíte na „zeleném“ metru A. Na 135 na Náměstí Míru, na 150 a 213 na Želivského. Linku 136 v této době nedoporučujeme. Za běžného provozu se na ni dá nastoupit u metra Flora, to je ale v současnosti kvůli rekonstrukci zavřeno a jeho otevření se plánuje až na listopad 2026.
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Autobusová zastávka je umístěná mezi Fortuna Arenou a nákupním centrem. Pokud přijedete z centra, dostanete se do Fortuna Areny lávkou pro pěší, aniž byste museli přebíhat rušnou víceproudou silnici. Nákupní centrum je na té „správné“ straně, stačí přejít parkovací plochu.
Vlakem:
Od roku 2020 se dá přímo k Edenu dostat i vlakem. Železniční stanice Praha-Eden leží na trati spojující Prahu s Benešovem a z hlavního nádraží na ni jedou vlaky linky S9. Podchodem se z ní dá pohodlně dojít přímo ke stadionu, a to z jeho jižní strany – tedy opačné, než kudy přijdou cestující od tramvaje.
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Autem:
Nejlepší je sjet z Jižní spojky směrem na Vršovice a pokračovat dále po Bohdalecké. Jakmile sjedete z bohdaleckého kopce a projedete podjezd pod železničními kolejemi, už jste skoro na místě.
Kde zaparkovat:
- Ještě před křižovatkou s Vršovickou ulicí je možné odbočit vlevo do garáží pod nákupním centrem. Parkování je zde za 60 Kč za hodinu, první dvě hodiny jsou zdarma.
- Druhou možností je odbočit vpravo do Vladivostocké a hledat parkování tam. Parkovací místa jsou i před McDonaldem a dále téměř ze všech stran Fortuna Arény. Kapacita je ale velmi omezená, navíc v době akcí bývají parkovací plochy vyhrazené pro fanouškovské autobusy. Web fotbalového klubu doporučuje buď parkování na okraji Prahy a využití MHD, nebo hledání míst v dalších ulicích Vršovic.
- Nejbližší další větší parkoviště je u zimního stadionu v ulici Na Hroudě, kam dojedete právě Vladivostockou. Parkování ve Vršovicích je zpoplatněno, cena je od 30 do 60 Kč na hodinu. Pro návštěvníky jsou určené fialové smíšené zóny. Na modrých rezidentních smí nerezidenti parkovat omezenou dobu, zpravidla 3 hodiny. O víkendu ale bývají modré zóny zdarma.