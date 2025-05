Jak vybrat ty pravé letní sandály?

Základní otázka – kam je budu nosit?

Při výběru si položte otázku, kam budete sandály nejčastěji nosit. K vodě, do přírody, do práce? Pokud hledáte boty, které něco vydrží a jsou cenově dostupné, sáhněte po značce KEEN. Ta sází na kvalitu, pohodlí a hlavně udržitelnost – používá recyklované materiály, omezuje chemii a vyrábí s respektem k přírodě.

K vodě

Ať už míříte k moři, rybníku, na paddle board nebo třeba na řeku, sandály k vodě musí splňovat hned několik požadavků. Potřebujete, aby:

podrážka dobře držela i na mokrém povrchu,

materiál byl rychleschnoucí,

boty byly lehké a daly se rychle vyzout / nazout.

Na všechny letní aktivity u vody se hodí odlehčený model KEEN Hyperport. Novinka, která se na pultech objevila koncem loňského léta, si velmi rychle získala své příznivce. Podrážka Aquagrip nezradí ani na vlhkém molu a díky ochraně prstů se nemusíte bát balvanů pod hladinou.

Do hor nebo terénu

Pokud zvolíte vhodné sandály, můžete v nich vyrazit i do hor, do lesa nebo zkrátka do náročnějšího terénu. V takovém případě u bot oceníte:

pevnější podrážku s trakčním vzorkem, která drží i na nerovném povrchu,

uzavřenou špičku i patu,

konstrukci, která odolá i delšímu zatížení a udrží nohu na místě.

Do terénu jsou skvělé KEEN Newport, sandály, díky kterým značka v roce 2003 vznikla. Zvládnou těžší terén a při správné péči vydrží roky. Gumová špička chrání prsty před poraněním. A když budou po treku zablácené, vyperte je v pračce

Chystáte se na nenáročné výlety přírodou? Zkuste KEEN Clearwater, které mají měkčí a poddajnější podrážku a otevřenou patu.

Do města a na cesty

Do městských ulic a na cestování se hodí co nejuniverzálnější sandály. Prodyšné, lehké a dobře ladící s elegantními šaty i ležérním stylem. Zároveň by měly být dostatečně pohodlné, abyste v nich vydrželi chodit celý den.

V dámské variantě tohle splňují KEEN Elle. Skvěle vypadají, mají komfortní stélku a kvalitní podrážku, takže můžete po práci skočit třeba do parku nebo na náplavku. Pro pány můžeme doporučit model Targhee III. Opravdu univerzální botou, ve které můžete z letadla rovnou na pláž, jsou KEEN Whisper.

Když chcete vystoupit z davu

Chcete být originální? Sáhněte po KEEN UNEEK. Propletená konstrukce se přizpůsobí tvaru chodidla, je překvapivě měkká a zvládne celodenní nošení. Neotřelý design zaručí, že si lidé vašich bot rozhodně všimnou.

A co dětem?

Sandály pro děti musí vydržet všechno. Chůzi ve vodě, pohyb na hřišti, lezení po kamenech i stromech. Měkká podrážka, ochrana prstů, snadné nazouvání a možnost boty vyprat splňují modely KEEN Seacamp (nejoblíbenější u rodičů vyznávajících barefoot), Newport i Hyperport.

Při výběru letních sandálů si tedy nejdřív ujasněte, na jakou aktivitu je pořizujete. U vody oceníte rychleschnoucí materiály a podrážku, která neklouže. V terénu potřebujete stabilitu a ochranu prstů, ve městě celodenní komfort a styl. KEEN vás vybaví kamkoli. Boty můžete vybrat na eshopu, nebo v prodejnách KEEN Concept Store či RockPoint.