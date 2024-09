Do Česka se po 400 letech vrátí Žižkův meč, zapůjčí ho Švédové

Centrem slavnosti k připomínce 600. výročí Žižkova úmrtí se stane Betlémská kaple v Praze. Akce potrvá od 11. do 14. října. Veřejnost si meč bude moci prohlédnout o víkendu 12. a 13. října, pak se předmět opět vrátí do Švédska, informovala Hana Tonzarová z Církve československé husitské.

Jan Žižka * kolem 1360 v Trocnově Byl nejvýznamnějším vojevůdcem husitů, kteří se postavili zejména proti zástupcům katolíků.

Vycházeli z učení církevního reformátora Jana Husa, který byl v roce 1415 upálen poté, co ho církev označila za kacíře.

Žižka zemřel 11. října 1424 u Přibyslavi.

Meč, který se do Čech vrátí poprvé od konce třicetileté války, bude veřejně vystavený s historickými prapory v podzemním sále Betlémské kaple, kde se dochovaly původní fragmenty zdiva, a to v sobotu od 10:00 do 20:00 a v neděli od 12:00 do 20:00. Výstavu doplní exponáty z archeologických vykopávek Žižkova hradu Kalich.

V rámci oslav organizátoři promítnou premiérově také zhruba půlhodinový film Žižka a Komenský aneb Imaginace pravděpodobnosti o tom, jak by mohlo vypadat setkání dvou historických osobností.

Postavy ztvárnily herci Igor Bareš (Žižka) a Vladimír Javorský (Komenský). Ve filmu se k nim přidá ještě historik Petr Čornej, s nímž budou obě historické postavy vést dialog. Premiéra je na programu v kapli v neděli 13. října.

Slavnost zahájí páteční bohoslužba, na které v premiéře zazní kantáta Jaroslava Krčka věnovaná Žižkovu výročí. Během bohoslužby bude vystavena čáslavská kalva, tedy horní část lebky Jana Žižky z Trocnova.

Pomník Jana Žižky na pražském vrchu Vítkov

Dětem postavu Jana Žižky představí sobotní dopolední program Poznej Žižku!, uskuteční se také odborné přednášky historiků Petra Čorneje a Jana Blahoslava Láška, mezi přednáškami pak vystoupí herec Jan Potměšil s komponovaným pořadem o Janu Husovi.

Nedělní program uvede premiéru rekonstrukce originální husitské táborské mše z 15. století, kterou připravila Hana Vlhová-Wörner, spoluautorka kritického vydání Jistebnického kancionálu, z něhož rovněž zazní ukázky.

Po premiéře filmu bude následovat koncert „Smetana 200 - Žižka 600“ pod taktovkou šéfdirigenta Orchestru a Sboru Univerzity Karlovy v Praze Haiga Utidjiana, kde zazní i dvě symfonické básně z cyklu Má vlast: Tábor a Blaník.

V pondělí pak bude Betlémská kaple otevřena pro žáky a studenty českých škol.