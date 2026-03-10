Oblíbená a oceňovaná mluvčí končí. Jana Poštová nově povede srdce záchranky

Autor: bur
  16:42aktualizováno  16:42
Jana Poštová po sedmi letech končí coby tisková mluvčí pražské záchranné služby. Mezi novináři oblíbená a oceňovaná mluvčí a také nadšená běžkyně přijala novou výzvu. Povede zdravotnické operační středisko, tedy místo, kterému se často říká „srdce záchranky“.
Jana Poštová | foto: ČTK

„Po sedmi letech předávám pomyslnou štafetu dál,“ píše Poštová ve svém profesním rozloučení. Jejím nástupcem se stane dosavadní kolega na pozici Karel Kirs.

„Věřím, že si s ním budete rozumět stejně dobře jako se mnou a že spolupráce bude pokračovat minimálně tak příjemně, jako tomu bylo doposud,“ uvedla.

Pro svou vstřícnost a ochotu byla Poštová mezi novináři a zástupci médií velmi oblíbenou a získala si mezi nimi respekt. To jí vyneslo v roce 2020 titul Mluvčí roku. „Je to pro mě velká čest a beru to jako závazek se zlepšovat ještě víc v tom, co dělám,“ řekla tehdy.

„Dojezdový čas záchranky je asi osm minut. Během té doby máme jediný nástroj,...
Jana Poštová

Poštová teď profesně přijala novou výzvu vést zdravotnické operační středisko.

„Tedy místo, kterému se často říká ‚srdce záchranky‘. Je to pro mě velmi osobní krok, protože právě tam jsem na záchranné službě začínala jako operátorka. O to větší je pro mě čest i důvěra, že nyní mohu stát v čele tohoto výjimečného a často neviditelného pracoviště,“ svěřila se.

Kolegům poděkovala za dlouholetou spolupráci. „Byla to radost. A budu moc ráda, když se budeme i nadále potkávat – třeba jen z druhé strany telefonu nebo někde v terénu u příběhů, které přináší práce záchranářů každý den.“

Ta, „co ráda běhá“

Mimo práci je Jana Poštová také aktivní na sociálních sítích. Na Instagramu má téměř šest tisíc sledujících a v rámci své profese tu občas radí, co dělat při úrazu či jak se chovat v krizové situaci.

Jana Poštová
Cenu pro nejlepšího mluvčího ve veřejném sektoru v roce 2020 získala Jana Poštová z pražské zdravotnické záchranné služby
„Dojezdový čas záchranky je asi osm minut. Během té doby máme jediný nástroj, kterým volajícího můžeme navést k poskytnutí úspěšné první pomoci. Náš hlas,“ říká operátorka a mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.
Jana Poštová
Mimo jiné je také běžkyní. Je ta „co ráda běhá“, jak píše ve svém profilu. Loni se svým týmem absolvovala například prestižní štafetový závod Vltava Run ze Šumavy do Prahy v délce 360 kilometrů.

Obsáhle také reportuje ze zahraničních ultratrailových závodů, kterých se sama účastní.

10. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Plzeň spouští 17. března systém sdílených elektrokol, připravených má 300 strojů

Plzeň spouští 17. března systém sdílených elektrokol, připravených má 300 strojů

Brněnská výstava zkoumá potenciál venkova pro řešení civilizačních problémů

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

