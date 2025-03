Jaro v rytmu hříšného tance

Kdo by neznal legendární film Hříšný tanec: příběh Baby a Johnnyho, plný vášně, nezapomenutelných tanečních scén a hitů, které rozeznívají srdce fanoušků po celém světě už několik dekád. Teď můžete poprvé zažít živou taneční show k promítání originálního filmu Hříšný tanec. Jedinečný projekt zavítá poprvé i do Prahy – nenechte si ujít 8.5. v O2 universu Dirty Dancing in Concert. Nezapomenutelný filmový zážitek bude doplněný o živou hudbu, zpěv a společnou taneční show s diváky.

Dirty Dancing in Concert, to je party, jakou jste vždy chtěli navštívit. Tančete s živým orchestrem a zpěváky do rytmu písní The Time of My Life, Hungry Eyes, nebo Be My Baby. Prožijte ikonickou „zvedačku“ jako nikdy předtím, vyzkoušejte si legendární taneční kroky a staňte se na chvíli součástí jednoho z nejromantičtějších filmů všech dob.

Hříšný tanec – to je příběh a hudba, která spojuje napříč generacemi. Připomeňte si kultovní film vašeho mládí a vyzkoušejte si slavné scény na vlastní kůži. Prožijte s kamarádkami, maminkou, nebo s partnerem, nezapomenutelnou živou taneční show a společný zážitek z promítání originálního filmu. Nenechte si ujít Dirty Dancing in Concert 8.5. v O2 universu a prožijte svůj filmový happy end s námi! Emoce, hudba a nekonečná taneční party – s námi nebude nikdo sedět v koutě!

Dirty Dancing in Concert

8.5. 2025

Praha, O2 universum

.