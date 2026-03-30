Jaroslav Feyereisl spojil s pražským Podolím většinu své profesní kariéry. Vedení ústavu se ujal v roce 2000 a pod jeho vedením prošlo pracoviště rozsáhlou modernizací, která zahrnovala výstavbu nových operačních a porodních sálů i rekonstrukci historické budovy pod Vyšehradem.
Jako lékař a operatér se Feyereisl specializoval především na komplikované porodnické stavy. Významně se podílel na rozvoji metod pro zastavení život ohrožujícího poporodního krvácení a patřil k předním odborníkům v oblastech urogynekologie a perinatologie.
Pod jeho vedením v ÚPMD vzniklo centrum fetomaternální medicíny a moderní jednotka intenzivní péče pro novorozence, která slouží pacientům z celé České republiky. Kromě klinické praxe se věnoval i pedagogické činnosti – dlouhodobě vedl Katedru gynekologie a porodnictví IPVZ.
|
Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat
Feyereisl byl aktivní i v odborných strukturách, mimo jiné zastával funkci předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Za svůj dlouhodobý přínos vědě a vzdělávání obdržel v roce 2016 od prezidenta republiky medaili Za zásluhy.
Jaroslav Feyereisl se narodil 16. března 1954 v Praze. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a zkušenosti sbíral mimo jiné na klinice ve švýcarském Bernu. Docentem byl jmenován v roce 1990.