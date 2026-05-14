Jaroslav Sapík provozoval svůj podnik od roku 1992 a v minulosti hostil i české prezidenty a řadu dalších celebrit. Nyní restaurace U Sapíků hledá nového provozovatele. Službu zprostředkovává realitní kancelář Century 21.
Součástí objektu je i zázemí penzionu. „Nachází se zde čtyři stylové pokoje s 15 lůžky s atmosférou Ladových obrázků s prostornou jídelnou a kuchyní. Každý pokoj je vybavený vlastním sociálním zařízením,“ popisuje inzerce.
Kancelář nabízí pronájem hostince ze 17. století jako „stabilní projekt se silnou lokální reputací a vybudovanou klientelou“. Mezi další výhody patří i technický stav objektu, který umožňuje okamžité pokračování provozu restaurace.
Podnik se prezentoval staročeskou a rakousko-uherskou kuchyní s nádechem moderního provedení. Sapík zúročil své znalosti a zkušenosti, které získal jako kuchař několika prezidentů na Pražském hradě. Vařil také v mnoha hotelích v Rakousku, Španělsku, Indii či Singapuru.
V posledních letech však brněnský rodák zápolil se zdravotními problémy. V roce 2022 přežil těžký infarkt a ve stejném roce prodělal i operaci kolene, při které málem vykrvácel. O jeho zdraví promluvil letos v lednu pro portál eXtra i syn Pavel Sapík: „Táta polevil. Je v důchodovém věku a musí se šetřit. Je opravdu důležité, když celý život pracujete, abyste si to stáří užili. Ale zatím mu to drží.“
V roce 2015 začal Jaroslav Sapík moderovat na TV Barrandov pořad Babica vs. Sapík s Jiřím Babicou, který se vysílá dodnes.