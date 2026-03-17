Jeden z nejveselejších svátků je tady. Kde to v Praze zezelená kvůli Patrikovi

Tereza Hrabinová, Veronika Reicheltová
  5:02aktualizováno  5:02
Nejzelenější den v roce je opět tady. Připravte si zelené oblečení a procvičte si irský přípitek „Sláinte!“. Oslavy svatého Patrika připomínají irské tradice, legendy i příběh misionáře, který přinesl do Irska křesťanství, vyhnal z něj všechny hady a stal se patronem země. Kde se bude slavit v Praze?
Obsah

Proč se slaví Den svatého Patrika?

Původně šlo především o církevní svátek, který se slavil v Irsku už ve středověku. Ve své dnešní podobě se ale oslavy výrazně rozvinuly především mezi irskými emigranty. Jedna z nejstarších doložených veřejných oslav se konala v roce 1737 v Bostonu, kde irští přistěhovalci pořádali setkání na počest svého patrona a zároveň si připomínali vlastní tradice. Postupně se z původně náboženského svátku stal také symbol irské kultury a identity.

Jaké je správné datum Patrikova svátku

Den svatého Patrika připadá na 17. března, kdy si křesťané připomínají údajné datum úmrtí irského patrona. Jako státní svátek se slaví v Irsku, Severním Irsku, na karibském ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador.

Pokud 17. březen připadne na pracovní den, bývá v mnoha dalších částech světa zvykem, že hlavní kulturní programy, festivaly a komunitní setkání vrcholí během nejbližšího víkendu.

Matoucí může být, že v českém kalendáři má Patrik svátek 19. února.

Kde uctívají svatého Patrika

Nejvýznamnější oslavy se samozřejmě konají v Irsku, odkud tradice pochází, výraznou podobu však mají také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii či v řadě evropských zemí. Velkou roli v rozšíření svátku sehrály komunity lidí irského původu, které se v zahraničí vytvořily zejména po velkém irském hladomoru v polovině 19. století.

Například v americkém Chicagu se každoročně symbolicky barví řeka Chicago River na zeleno. V České republice se oslavy soustřeďují především do irských pubů, kde bývá připraven doprovodný program v podobě živé irské hudby či tematických večerů.

Kde slavit Den svatého Patrika v Praze

Průvody, zelené pivo i zábava pro malé i velké
AkceKdeKdyInformace
Guinness Pop-upHolešovická tržnice (Praha)Úterý 17. březnaOslava s pivem Guinness a whisky Tullamore D.E.W., doprovázená živou hudbou a jídlem.
St. Patrick’s DayMalý pivo (Praha)Úterý 17. březnaTradiční irský pokrm Shepherd’s Pie doplněný Irish Dry Stout z pivovaru Falkon a Red IPA z pivovaru Clock.
Whiskey Weekend & Pub FestIrské puby v Praze13.–17. březnaSpeciální menu, irská hudba a akce na pivo Guinness a irskou whisky po celou dobu festivalu.
Gala Dinner (CIBCA)Art Restaurant MÁNES (Praha)Sobota 21. března, 18:30Charitativní galavečer s irským menu, tancem a hudbou na podporu obětí domácího násilí.

Oslavy jsou především připomínkou irské kultury, tradic a národní identity. Lidé se oblékají do zelené barvy, která je s Irskem tradičně spojována, a často používají motiv trojlístku, symbol svátku svatého Patrika.

Na mnoha místech se konají kulturní festivaly, koncerty tradiční irské hudby nebo taneční vystoupení. V některých městech se zeleně nasvětlují významné budovy a památky a někdy se symbolicky zbarvují i řeky. Den svatého Patrika tak představuje příležitost k setkávání, společenské zábavě a připomenutí irského kulturního dědictví.

Jak se slaví Den svatého Patrika?

K nejvýraznějším prvkům oslav patří slavnostní průvody známé jako Saint Patrick’s Day Parades. Ty největší se konají například v irském Dublinu, avšak nejstarší doložené tradice veřejných průvodů najdeme paradoxně ve Spojených státech, zejména v New Yorku a Bostonu. Oslavy často doprovázejí tematické kostýmy, masky a různé kulturní programy, například soutěže v irských tancích.

Součástí oslav bývají také motivy z irského folkloru. Známá je například legenda o hrnci zlata na konci duhy, který podle pověstí střeží skřítci leprikóni. K oblíbeným tradicím patří i drobná žertovná zvyklost: kdo nemá na sobě alespoň jeden zelený prvek oblečení, může být symbolicky „štípnut“ pro štěstí.

Co se pije na svatého Patrika?

Součástí oslav bývá také tradiční irská gastronomie a nápoje. Mezi nejtypičtější patří irská piva, zejména tmavý stout, například Guinness, nebo červený ale, jako je Kilkenny.

V některých podnicích se při této příležitosti podává také zelené pivo. Vzniká přidáním potravinářského barviva nebo bylinného likéru do světlého ležáku, které se tak symbolicky zbarví do zelené barvy spojené s Irskem.

Oblíbenou volbou je rovněž irská whisky, podávaná buď samostatně, nebo jako součást známé irské kávy se smetanou.

Kdo byl svatý Patrik?

Svatý Patrik (podle pozdějších tradic původním jménem Maewyn Succat) pocházel z římské Británie. Jeho otec Calpurnius byl římským úředníkem a dědeček Potitus byl křesťanským duchovním. Chlapec byl ve svých 16 letech unesen jako otrok do Irska, kde pásl ovce.

Po šesti letech se mu podařilo z otroctví uprchnout a vrátit se domů. Stal se mnichem a podle některých tradic žil nějakou dobu na Lérinských ostrovech u Azurového pobřeží. Později byl vysvěcen na kněze i na biskupa a vydal se do Říma. Odtud byl vyslán jako misionář hlásat evangelium v tehdy převážně pohanském Irsku.

Do Irska se poté vrátil jako křesťanský misionář a zasloužil se o šíření křesťanství na ostrově. Legenda praví, že z Irska vyhnal všechny hady, i když vědci upozorňují, že hadi na ostrově pravděpodobně nikdy nebyli a příběh je nejspíš metaforou pro pohanské kulty. Patrik měl také používat trojlístek, aby lidem vysvětlil princip Svaté Trojice, a trojlístek se tak stal jedním z hlavních symbolů dnešních oslav.

Patrik prý často zmiňoval své skromné vzdělání. Přesto se snažil nově pokřtěné učit číst a psát a ty nejschopnější z nich světil na kněze. Vystupoval proti otroctví a patří k prvním duchovním v západní Evropě, jež kupčení s lidmi veřejně kritizovali. Přesnou dobu jeho úmrtí se historikům určit nepodařilo, za pravděpodobný bývá považován rok 461.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

Údržba cyklostezek je v zimě tristní, štve cyklisty. Prioritou jsou cesty, namítá město

Ledabylé dopravní značení se nachází na křižovatce ulic Slavoníská, Střední...

S blížícím se jarem bere v Olomouci čím dále více lidí kolo i na cesty do práce nebo do školy. Ti, kteří jezdili pravidelně i v zimě, opět bojovali za lepší úpravu cyklostezek. V operačním plánu...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Na šesti místech v Praze se objevili brtníci. Do stromů věší starodávné úly

Středověké včelaření. Brtě jsou na stromech v Bubenči a Motole.

Na šesti místech po celé metropoli mohou lidé narazit na podivuhodné obří „včelí budky“ v korunách stromů. Ukazují, jak „primitivní“ i nápadité bylo včelaření v dávném středověku.

Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Rybář Václav Kučera jezdí na Nechranice pravidelně. Podle něj dělají největší...

Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem,...

Soud v Brně dnes bude projednávat poslední část korupční kauzy Stoka

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes bude projednávat poslední část korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných...

17. března 2026,  aktualizováno 

Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka

ilustrační snímek

Vlak ve stanici Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil dnes večer člověka. Událost přerušila provoz na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem, vlaky...

16. března 2026  23:20,  aktualizováno  23:20

Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka, vlaky stojí

ilustrační snímek

Vlak ve stanici Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil člověka. Událost přerušila provoz na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem, vlaky nejezdí v...

16. března 2026  22:30,  aktualizováno  22:30

Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku

ilustrační snímek

Hasiči od dnešního podvečera zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku. Nikdo nebyl zraněn. Hasební práce pokračovaly i po 21:30, hasiči rozebírali...

16. března 2026  21:47,  aktualizováno  21:47

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel

Dopravní nehoda na silnici I/9 u České Lípy. (16. března 2026)

Při nehodě na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer zranilo jedenáct lidí, z toho tři středně a jeden těžce. Řidič, který neštěstí zavinil, nepřežil. Komunikace je uzavřená, sdělila regionální...

16. března 2026  19:32,  aktualizováno  22:11

Nemocnost v Olomouckém kraji po dvou týdnech stagnace nepatrně vzrostla

ilustrační snímek

Nemocnost v Olomouckém kraji po dvou týdnech stagnace opět nepatrně vzrostla. Hygienici zaznamenali za uplynulý týden 1481 případů akutních respiračních...

16. března 2026  19:50,  aktualizováno  19:50

