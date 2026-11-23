Starostou Vlašimi na Benešovsku se stal opět lídr Volby pro město Vlašim Luděk Jeništa, v čele jedenáctitisícového města je od roku 2002. Místostarostkou bude nadále Markéta Pytlíková z téhož uskupení. Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání.
Vítězná Volba pro město Vlašim uzavřela koalici s uskupením Naše Vlašim - ODS & nezávislé osobnosti a třemi zastupiteli za Nezávislé. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají dohromady 15 křesel. V sedmičlenné radě města kromě Jeništy a Pytlíkové zasednou ještě Radovan Cáder, Luděk Janko (oba Volba pro město Vlašim), Jana Pessrová, Petr Martínek (oba za Nezávislé) a Jiří Tůma (za Naši Vlašim - ODS & nezávislé osobnosti).
Volba pro město Vlašim v komunálních volbách obhájila všech devět mandátů. Druzí Nezávislí získali stejně jako před čtyřmi lety pět křesel v zastupitelstvu. Třetí ANO i čtvrté uskupení Naše Vlašim - ODS & nezávislé osobnosti mají po třech mandátech. Do zastupitelstva se ještě dostalo sdružení Vlašim je náš domov s jedním zastupitelem.
Volba pro město Vlašim dosud vládla s Nezávislými, novou koaliční smlouvu ale podepsali jen tři z pěti zastupitelů. Podle Jeništy šlo o výsledek povolebních jednání, někteří zastupitelé nebyli spokojeni s rozložením sil v radě.
Dnešní ustavující jednání zastupitelstva oddálil návrh na neplatnost volby kandidáta. Podali ho Piráti, kterým mandát v zastupitelstvu těsně unikl a měli pochybnosti o správném sčítání hlasů. Soud jim ale nevyhověl, po přezkoumání dokumentace jednoho z napadených okrsků neshledal důvody ke zpochybnění výsledku.
Jeništa, kterého nyní čeká sedmé volební období v čele radnice, byl lídrem kandidátky, podle počtu hlasů ale skončil třetí. Předstihli ho místostarostka Pytlíková, která kandidovala na třetím místě, i Jakub Hostek, jenž se o hlasy voličů ucházel z 15. pozice. Díky preferenčním hlasům se Hostek posunul mezi zvolené zastupitele a získal více hlasů než dosavadní starosta.