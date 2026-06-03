Ještě pár výstav a konec. CAMP se rozloučí s Pragerovými kostkami

Do té doby městští plánovači návštěvníkům nabídnou retrospektivu výstav a další akce, včetně večírku na rozloučenou.
„Pragerovy kostky čeká první rozsáhlejší oprava od jejich dokončení v roce 1973,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), které zde sídlí.
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IPR představil opravu Pragerových kostek. Nové zásahy budou zřetelně současné
Audiovizuální smyčka připomene vybrané výstavy z posledních let. „Návštěvníci se mohou těšit na akce 15 předních českých umělců a umělkyň. Krištof Kintera, Erika Velická, Epos 257, Vladimir 518, Lenka Tyrpeklová a mnozí další svou tvorbou promění podobu CAMPu,“ popsala program Barbora Kloudová, mluvčí IPR.
Rozlučkový program v červnu doplní také recyklační dílny s mladými českými designéry Adamem Kvačkem, Matějem Coufalem a s multimediální umělkyní Denisou Šváchovou.
Oslava mizející éry
„Loučení s Pragerovými kostkami jsme pojali jako velkou oslavu celé naší první éry. Vracíme se k výstavám, které CAMP definovaly, dáváme materiálům z našich instalací druhý život a zveme lidi, aby s námi ještě jednou prožili areál v podobě, v jaké už ho nikdy nezažijí,“ sdělil Štěpán Bärtl, vedoucí CAMP.
Kompletní program lze najít na webu praha.camp. Od podzimu CAMP nalezne své útočiště v náhradních prostorech.
Rekonstrukce navazuje na původní vizi Karla Pragera a jeho týmu, kterou její autoři adaptují pro potřeby 21. století. Náklady se blíží sumě 1,4 miliardy korun.