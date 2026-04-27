Jižní část opravovaného kladenského náměstí Svobody začne brzy sloužit chodcům

Proměna kladenského náměstí Svobody v centru města pokračuje, jižní část začne v nejbližších týdnech sloužit chodcům. Zcela opravené bude náměstí letos v létě. Vodu pro zeleň na něm bude zajišťovat technologie využívající dešťovou vodu. V obdobném rozsahu bude systém použit v Česku poprvé, uvedl kladenský radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).
Stavbaři pracují na celém náměstí, první plochy budou mít hotové v jižní části. "Jižní pruh plánujeme uvolnit pro chodce už v nejbližších týdnech, aby se zlepšila bezpečnost a komfort chodců u polikliniky a průmyslovky," uvedl Rys.
Úpravě povrchů předcházela obnova podzemních sítí, vytvoření systému na zadržování dešťové vody a zlepšení podmínek pro růst stromů. Většina prací v podzemí je podle radního dokončená. "V průběhu stavby se narazilo i na řadu překvapení, ať už to byly zbytky starých staveb, jakými jsou pomníky, nádrže či kryt civilní obrany, nebo i jiné průběhy či havarijní stav některých sítí," přiblížil Rys.
Na náměstí budou dva vodní prvky. Oba už mají připravené základy a prostor pro technologii, v květnu je naplánovaná instalace nadzemních částí. Po delém náměstí bude takzvaný švédský systém strukturálních substrátů, které zajišťují stromům dostatek vzduchu, prostoru pro kořeny, rovnoměrný přísun živin a dešťové vody.
Dešťová voda se ke stromům dostane ze všech zpevněných ploch. Její hladina ale bude regulovaná a v případě velkého množství srážek pomohou vodu zadržet poldry. Zavlažování trávníků bude zajišťovat dešťová voda ze střech okolních domů zadržená v akumulační nádrži.
Lepší budou nejen podmínky pro zeleň, ale i celkové mikroklima náměstí. "V letních měsících by tedy měl být pobyt na náměstí pro lidi výrazně příjemnější. Zároveň významně ulehčíme kanalizaci," doplnil radní.
Práce na náměstí začaly minulý rok na podzim. Celková cena bude přes 110 milionů korun, z toho zhruba třetinu pokryje evropská dotace. Úprava náměstí navazuje na nedávno dokončenou proměnu části pěší zóny T. G. Masaryka. U jejího opačného konce, kde je Poštovní náměstí, je též nově upravená většina ploch.