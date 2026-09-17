K lepší dostupnosti krve na Ukrajině přispěje vozidlo české společnosti Royax

Autor: ČTK
  15:09aktualizováno  15:09
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| foto: ČTK

K lepší dostupnosti dárcovské krve na Ukrajině přispěje speciální vozidlo, které vyrobila česká společnost Royax. Mobilní jednotka, která vznikla přestavbou autobusu Iveco Crossway, umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfuzní centra a oslovovat dárce přímo v jednotlivých městech. Zlepší se tak dostupnost dárcovské krve a krevních přípravků v době, kdy je ukrajinský zdravotnický systém vystaven mimořádné zátěži. Projekt za deset milionů korun financovalo ministerstvo zahraničí prostřednictvím programu zahraniční rozvojové spolupráce CzechAid. Jednotku bude využívat Dnipropetrovská oblastní transfuzní stanice v Dnipru, sdělil dnes ČTK výkonný ředitel firmy Royax Tomáš Janeček.

Výroba zařízení Blood Donation Unit trvala zhruba deset měsíců. Součástí projektu byla přestavba autobusu na plnohodnotné mobilní zdravotnické pracoviště včetně potřebných technických, elektrických, klimatizačních a bezpečnostních systémů a specializovaného vybavení pro odběr a skladování krve. Před předáním ukrajinskému partnerovi prošla jednotka sérií technických a provozních zkoušek. Důraz byl podle Janečka kladen na bezpečnost dárců a zdravotnického personálu, hygienu provozu, spolehlivost vybavení a schopnost vozidla pracovat samostatně v různých podmínkách. "Mobilní odběrová jednotka umožní organizovat odběry krve také v místech, kde není dostupné odpovídající stálé zdravotnické zázemí," uvedl Janeček.

Royax má s vývojem a výrobou mobilních zdravotnických řešení zkušenosti. Firma dodala do řady zemí desítky mobilních jednotek různých typů. Šlo o mobilní kliniky, evakuační a rehabilitační vozidla, sanitní vozy i další specializovaná zdravotnická pracoviště. Zkušenosti má i s projekty určenými přímo pro Ukrajinu. V roce 2023 přestavěla autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnyckou oblast. Projekt financovalo ministerstvo zahraničí částkou 9,5 milionu korun. Další speciální zdravotnický autobus následně zamířil do Dnipropetrovské oblasti.

"Poptávka po mobilních zdravotnických řešeních roste. Naším cílem je dále rozvíjet výrobní kapacity a spolupracovat s vládami, zdravotnickými institucemi a humanitárními organizacemi na projektech, které dostávají kvalitní zdravotní péči přímo k lidem," dodal Janeček.

Royax je výrobcem zdravotnického vybavení, sanitních vozidel a mobilních zdravotnických jednotek. Výrobní závod má v Netvořicích na Benešovsku. Společnost působí na mezinárodních trzích a dodává řešení pro zdravotnické záchranné služby, nemocnice, ozbrojené složky a humanitární organizace. Firma má přes 20 zaměstnanců a její obrat v posledních letech roste. V roce 2023 utržila 35 milionů korun, předloni 39 milionů a loni 57 milionů Kč. Za letošní rok plánuje podle Janečka obrat přes 89 milionů korun.

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