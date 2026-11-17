Železniční trať u Českého Šternberka na Benešovsku dnes odpoledne zablokoval kámen, který se uvolnil ze skály a po dopadu na koleje se rozpadl na několik větších kusů. Událost se obešla bez zranění a žádný vlak do kamenů nenarazil. Provoz mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou je zastaven. Hasiči a Správa železnic pracují na odstranění kamenů a obnovení provozu, vyplynulo z informací hasičů a Českých drah (ČD).
Událost byla hlášena v 16:00. "Na místě jsou hasiči z Uhlířských Janovic a dobrovolná jednotka z Divišova. Vyčkáváme na příjezd dalších jednotek," řekla ČTK před 16:45 mluvčí krajských hasičů Jana Deylová.
Mezi Zručí nad Sázavou a Ledečkem byla zavedena náhradní autobusová doprava. Podle webu ČD by trať mohla být opět průjezdná v 18:00.