Železniční trať u Českého Šternberka na Benešovsku dnes odpoledne zablokoval kámen, který se uvolnil ze skály a po dopadu na koleje se rozpadl na několik větších kusů. Událost se obešla bez zranění a žádný vlak do kamenů nenarazil. Provoz mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou byl téměř na tři hodiny zastaven, vyplynulo z informací hasičů a Českých drah (ČD).
Událost byla hlášena v 16:00. Na místě zasahovali hasiči z Uhlířských Janovic a dobrovolná jednotka z Divišova, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Jana Deylová.
Mezi Zručí nad Sázavou a Ledečkem byla zavedena náhradní autobusová doprava. Trať se podařil zprovoznit před 19:00.