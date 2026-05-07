Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

„V úterý mi přišel e-mail od správy pražských hřbitovů, že došlo k chybě a byl odstraněn náš hrob, přestože máme hrobové místo řádně zaplacené a smlouvu ještě na dalších 15 let,“ popsal pro iDNES.cz Viktor Zavřel.
Podle něj si kamenická firma Obelisk spletla místo. „Bylo mi řečeno, že místo jiného hrobu, který měl být odstraněn asi o dvacet metrů dál, zlikvidovali ten náš,“ uvedl.
Největší šok pro něj ale podle jeho slov přišel ve chvíli, kdy začal řešit, co se stalo s ostatky jeho příbuzných. „Řekl jsem, že mě nezajímá jen pomník, ale hlavně to, co se stalo s ostatky, protože tam mám pohřbenou celou rodinu. Nejprve mi bylo řečeno, že na manipulaci s ostatky nebylo vydáno žádné povolení. Pak ale zaznělo, že kvůli rekonstrukci hrobu muselo dojít k uvolnění prostoru pro urnová místa,“ dodal Zavřel.
„Pochopil jsem to tak, že minimálně část ostatků mohla být odstraněna. Řekl jsem, že to přece není možné,“ dodal.
Podle svých slov se po telefonátu rozbrečel. „Přiznávám to, i když jsem šedesátiletý chlap, který už má něco za sebou,“ řekl.
Firma podle něj chtěla doplatit nový hrob
Krátce nato mu podle jeho slov zavolal zástupce kamenické firmy. „Ptal jsem se, jak se něco takového mohlo stát. Bylo mi řečeno, že se prostě spletli, ale že jsou pojištění,“ uvedl Zavřel.
Když se prý ptal, kdo práce kontroloval, dostal odpověď, že si firmy na Olšanech místo označují samy. „Namítal jsem, že přece někdo musel práce kontrolovat a místo vytyčit,“ řekl.
Podle něj mu firma zároveň sdělila, že na místě vznikl nový hrob. „Řekli mi, že je kvalitnější než ten původní a že bych měl doplatit asi 130 tisíc korun. To mě úplně šokovalo,“ uvedl.
Rodina podle něj o místo dlouhodobě pečovala. „Byl to asi sto let starý hrob. Byly tam porcelánové fotografie mých praprarodičů ještě z první republiky. Chodili jsme tam pravidelně, čistili ho, nosili květiny a svíčky,“ popsal.
Tvrdí také, že mu bylo řečeno, že původní části hrobu skončily na skládce. „Ptal jsem se, co se stalo s pomníkem, deskou a fotografiemi. Bylo mi řečeno, že je vše odvezené na skládku a že už se to pravděpodobně nedá dohledat,“ řekl.
Místo nového pomníku jen díra a stavební odpad
Když se druhý den vydal s rodinou na Olšanské hřbitovy, očekával prý, že začne jednání o nápravě. „Původně jsem chtěl situaci řešit v klidu a smírně. Říkal jsem si, že když už tam stojí nový hrob, domluvíme se třeba na obnově nápisů a nějakém důstojném řešení,“ uvedl.
Na místě ho ale čekal další šok. „Když jsme tam dorazili, nebylo tam vůbec nic. Jen díra plná stavebního odpadu a zbytků betonu. Člověk na místě nám řekl, že nový hrob ten den zase odstranili a odvezli pryč,“ tvrdí Zavřel.
Pochybnosti má i o tvrzení, že nedošlo k zásahu do ostatků. „Ten nový hrob podle mě nevznikl bez zásahu do prostoru hrobu. Kolem celé hrobky byl nový betonový sokl, který se musel nějak šalovat a ukotvit. Podle mě tam někdo minimálně v hloubce pracoval,“ řekl.
Případ bude řešit policie. „ Do hrobu nesmí nikdo zasahovat, dokud vše nevyřeší technici“ dodává.
Správa hřbitovů odmítá odpovědnost
Mluvčí Hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy Kateřina Pavlitová uvedla, že chyba vznikla na straně kamenické firmy.
„V důsledku chyby na straně kamenické firmy bylo odstraněno nadzemní hrobové zařízení z hrobu nájemce Dr. Viktora Zavřela. S ostatky nebylo nijak manipulováno, šlo o odstranění rámu a pomníku,“ sdělila redakci iDNES.cz.
Podle ní vydala správa hřbitovů povolení pro jiný hrob. „Pochybení tedy nevzniklo na straně Hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy,“ uvedla.
Kamenická firma podle ní chybu uznává a je pojištěná. „Má zájem s poškozeným řešit nápravu a kompenzaci,“ doplnila Pavlitová.
Zavřel se ale domnívá, že Správa hřbitovů odpovědnost nese. „Ve smlouvě je podle mě jasně uvedeno, že mají hrob chránit a kontrolovat zásahy. Nemůže to fungovat tak, že si někdo přijde se sbíječkou a sám odstraní cizí hrob bez kontroly,“ řekl.
Mluvčí zároveň uvedla, že podobné případy jsou velmi vzácné. „Je nám velice líto, že k této události došlo, a chápeme, že se jedná o emocionálně citlivou věc. Je však třeba říci, že k těmto omylům výjimečně dochází,“ dodala Pavlitová.
Podle Zavřela se mu po odvysílání reportáže na televizi Prima ozvalo několik dalších lidí s podobnou zkušeností. „Ozvalo se mi šest lidí, kteří tvrdili, že zažili něco podobného. Většina z nich zmiňovala stejnou kamenickou firmu,“ tvrdí.
Pomoc nyní hledá i u odborníků. „Ozval se mi Svaz kameníků a kamenosochařů, který mi nabídl pomoc s odhadem škody a sehnáním nezávislého kameníka,“ dodal Zavřel.