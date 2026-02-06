D1 u Modletic zablokoval převrácený kamion, dálnice ve směru na Prahu stojí

Dálnici D1 na 10. kilometru u Modletic v pátek večer zcela uzavřela nehoda kamionu. Vůz zůstal ležet přes oba jízdní pruhy ve směru na Prahu. Ačkoliv první zprávy z místa hovořily o zaklíněném řidiči, mluvčí záchranářů Marek Hylebrant pro iDNES.cz uvedl, že vyvázl jen s lehkým poraněním na ruce. Provoz stojí.
Havarovaný kamion na 10. kilometru D1 směrem na Prahu zablokoval oba jízdní pruhy (6. února 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K havárii došlo krátce před 19:30. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranná služba na místo vyslala lékaře kvůli nahlášenému zaklínění.

„Z důvodu havárie kamionu, který blokuje oba jízdní pruhy, jsme uzavřeli provoz na dálnici. Řidič byl vytažen z vozu,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že dechová zkouška u řidiče byla negativní.

Podle informací záchranné služby měl muž pouze drobná zranění na ruce. „Řidič měl lehká poranění, proto jsme jej převezli na chirurgii do Thomayerovy nemocnice,“ popsal mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Komplikace na několik hodin

I když se nehoda obešla bez vážných následků na zdraví, řidiči jedoucí do hlavního města se musí obrnit trpělivostí. „Odstraňování havarovaného kamionu, nebude snadné a v současné době jsou řidiči odkláněni přes benzinovou stanici Shell,“ doplnila Richterová. „Z vozu navíc vyteklo zhruba 20 až 30 litrů pohonné hmoty,“

Policisté nyní na místě koordinují dopravu a o opětovném zprůjezdnění budou informovat.

