Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Autor: dch
  19:22
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Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se převrátil.

„Provoz je na místě omezený, silnice je ale průjezdná,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Řidič vyvázl z nehody bez zranění.

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ, na místě zasahují složky ISZ. (27. srpna 2026)
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
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