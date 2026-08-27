„Provoz je na místě omezený, silnice je ale průjezdná,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Řidič vyvázl z nehody bez zranění.
Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění
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Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...
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Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....
Další výjezdy z kruhového objezdu v Kutnohorské v Kolíně se otevřou 21. září
Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k...
Zemřel modelář Miroslav Mužík, doma v dílně sestavoval da Vinciho vynálezy
Desítky nejrůznějších pohyblivých strojů dal dohromady modelář Miroslav Mužík z Blanska. Inspirací mu byl vynálezce Leonardo da Vinci, v jehož nákresech dokonce objevoval chyby. Lidé mohli jeho...
Řidička na D2 u Brna nabourala do náklaďáku. Zraněná je ona a tři děti
Dálnici D2 na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřela kolem poledne vážná dopravní nehoda. Zranila se žena s dítětem, které musel do nemocnice přepravit vrtulník, další dvě děti zdravotníci...
ZŠ Kaplického v Liberci se po dvou měsících opět stěhuje, nepočítala s tím
Nečekaně hektický závěr letních prázdnin mají pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci - Doubí. Svoji školu museli v červnu kvůli chystané přestavbě...
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Ve sbírce obuvi zlínského muzea přibyla obuv automobilového závodníka Östberga
Sbírka obuvi, kterou spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se rozrostla o pár sportovní obuvi vyrobené k ocenění norského automobilového závodníka...
Od dálnice D3 u Českého Krumlova vede nový přivaděč, zrychlí i cestu na Lipno
Řidiči mohou ode dneška využívat nový přivaděč k dálnici D3, pomůže především těm, kteří jedou z nebo do Českého Krumlova. Stavba stála přibližně 400 milionů korun bez daně a díky ní bude provoz v...
Letní koupaliště na Vysočině mají lepší návštěvnost než loni, ale není rekordní
Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezonu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je...
Plzeň začne v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem
Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město...
LexiCon 2026 láká na hvězdy z Harryho Pottera. Do Prahy míří Krum i Grindelwaldova věrná
Fanoušci Harryho Pottera se mají na co těšit. Pražský festival LexiCon 2026 letos poprvé potrvá dva dny a nabídne program pro malé i velké milovníky kouzelnického světa. V Cubexu Praha na Pankráci se...
Simtany se dočkají autobusů, u Pohledu opravili silnici v nestabilním svahu
Snad je konec letitým problémům a cesta mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude o něco pohodlnější. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevírá úsek silnice I/19 u Pohledu. V minulosti na něm...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat hlukem ze silnice přes Bosonohy
Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice II/602, která prochází brněnskou čtvrtí Bosonohy a Veselkou, což je část...
Velká sláva se odkládá. Déšť spláchl knihovnu v Turnově, otevření musí počkat
Nová budova turnovské knihovny se měla veřejnosti otevřít prvního září. Novostavbu ale na poslední chvíli poškodil přívalový déšť, který Turnov zasáhl v noci na sobotu 22. srpna. Kvůli nutným opravám...