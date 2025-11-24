V krizi neodjíždějte z Prahy, mějte rádio na baterky. Město spustilo novou kampaň

Štěpánka Pavlína Borská
  16:52aktualizováno  16:52
Víte, co dělat v krizové situaci? ptá se nová kampaň pražského magistrátu Nebuď překvapen. Obyvatele bude například informovat, jak se zachovat, když při blackoutu uváznou ve výtahu nebo v metru. Lidé se také dozví, co si sbalit do evakuačního zavazadla, když přijdou povodně. Zároveň mohou zjistit, proč je užitečné mít doma rádio na baterie nebo jakými informacemi se řídit.
Prahu a další části České republiky postihl rozsáhlý výpadek proudu například letos v červenci. Na většině území hlavního města nejezdily tramvaje ani metro.

„Každá krizová situace je řešitelná, když je člověk připravený,“ uvedl novou kampaň primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který má v gesci bezpečnost.

„Může přijít povodeň nebo masivní výpadek elektrického proudu. Může přijít tak tragická událost, jako je útok aktivního střelce, jako byl útok na filozofické fakultě. Může přijít útok na měkký cíl – na náměstí nebo trh. Může nás postihnout jiná přírodní katastrofa typu tornáda. Prahu může ochromit velký kybernetický útok,“ vyjmenovala možnosti Markéta Štalmachová, ředitelka odboru bezpečnosti magistrátu.

Podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila je stěžejní, aby lidé nevolali na tísňové linky a nezahlcovali je, pokud nepotřebují akutní pomoc. „Chceme se dostat do stavu, aby se občan, který není bezprostředně ohrožen, uměl sám o sebe postarat,“ přeje si Prudil.

Štalmachová se domnívá, že si lidé odvykli počítat s diskomfortem a že si nepřipouští, že se mohou dostat do mimořádné situace. Potom někdy nedokážou rozlišit, kdy mimořádná situace zapříčiní nepohodlí a kdy už jde o život.

„Pokud tuto hranici dobře rozeznáme jako řadoví občané a s rozvahou ji zvládneme a s důvěrou v krizové řízení a složky záchranného integrovaného systému počkáme, tak vlastně dáváme nám všem prostor na to, abychom tu situaci řešili,“ souhlasí Štalmachová s Prudilem.

Proč jsou důležité důvěryhodné informace

Kompletní informace, jak se s krizovými situacemi popasovat, nabízí už nyní web nebudprekvapen.cz. Zároveň vychází podcastová série dostupná například na YouTube nebo jiných platformách.

Lidé si na veřejných místech mohou vzít letáky. Budou přiložené k pravidelným dopisům od městských firem, jako jsou například PRE nebo Pražská plynárenská. Kampaň doprovází i reklama v MHD nebo oslovování městských částí nebo škol.

Jednotlivé díly podcastu se budou věnovat událostem, které se mohou pravděpodobně stát v Praze. Například výpadku proudu, podezřelému chování, první pomoci při bezvědomí nebo kolapsu. „Zabývat se budeme také přípravou na delší krizové situace. Tedy jak si sbalit evakuační zavazadlo a jaké mít doma zásoby na 72 hodin,“ přiblížil bezpečnostní expert a ambasador kampaně Jan Lukačevič.

V prvním dílu podcastu Nebuď překvapen Štalmachová s komunikačním expertem ministerstva vnitra Janem Paťawou rozebírají, co by měli mít Pražané doma, aby si v krizi vystačili sami. Stát totiž nemůže první tři dny garantovat pomoc.

Důležitá je proto nabitá powerbanka, trvanlivé potraviny a balená voda. „Lidé často zapomínají na přístup k informacím. Vypíchnul bych z mého pohledu nejdůležitější věc, a to je rádio, ideálně na baterky, které může fungovat v případě, kdy vypadne proud,“ doporučuje Paťawa. Mobilní signál totiž po pár hodinách zmizí. Odborník radí kombinovat různé zdroje informací, ale vybírat pouze ty důvěryhodné. Například sirény, vývěsky či mobilní aplikace, pokud fungují.

„Praha má systém vyrozumění prostřednictvím sirén. Část z nich je mluvicích. Není jimi pokryta celá Praha, je na ně navázán systém místních rozhlasů,“ doplnila Štalmachová. Je také možné, že do ulic zamíří policie a bude rozhlašovat pokyny tlampači na autech.

Paťawa by rozhodně sledoval především veřejnoprávní média. Mají totiž povinnost během krizových situací informovat obyvatele. Za další relevantní zdroje považuje úřady a záchranáře. Nikoli však sociální sítě, kde se často objevují fámy.

Pokud chce Pražan sám šířit informace, měl by při tom být velmi obezřetný a pečlivě posuzovat jejich pravdivost, zdůrazňuje expert.

Obří výpadek elektřiny ochromil velkou část Česka. Energetici řekli příčinu

„První je dobré znát fakta. Dalším důležitým bodem je poskytnout lidem instrukce, co v takové situaci dělat,“ podotkl Paťawa.

Pokyny vydávají záchranné složky a pokud jde o celorepublikovou událost, tak ústřední krizový štáb a vláda. Následně by Pražané na základě informací měli s rozvahou posoudit, co je vhodné dělat. Zůstat doma, nebo se evakuovat?

Je také užitečné přípravu na krizové situace předem probrat doma a mít domluvené, kde se všichni sejdou, pokud se něco stane v době, kdy rodina nebude pohromadě.

„Když lidé neuposlechnou instrukce, jako se to dělo za loňských povodní, neohrožují tím jenom sebe, ale i záchranné složky, které se je následně snaží zachránit,“ podotýká Paťawa.

Může se však stát, že bude trvat, než se informace k občanům dostanou. „To nejdůležitější je vyčkat. V kontextu Prahy často lidé mají v hlavě: první, co udělám, je, že sednu do auta a někam odjedu. Když si představíte, že z Prahy bude odjíždět půl milionu lidí, tak to způsobí sekundární problémy,“ upozorňuje expert na komunikaci.

Štalmachová připouští, že je těžké jenom sedět a čekat. Navrhuje, že se lidé mohou jít podívat k sousedům, zda jsou připravení a v pohodě. Je třeba dávat pozor na děti a starší lidi.

Zastávky zčervenají. Praha spustí varovný systém, barvy upozorní na hrozbu

Od poloviny června také funguje na pražských zastávkách MHD výstražný systém. Když zčervená pozadí na obrazovkách v přístřešcích nebo se nad reklamou objeví žlutý pruh, jde o varování pro obyvatele. Ti by si měli sdělení okamžitě přečíst.

Jsou tři možnosti, jak varování vypadá. V prvním případě reklama úplně zmizí a místo ní se na obrazovce objeví červené krizové sdělení v češtině i angličtině. Další možností je, že v horní části obrazovky nad reklamou se ve smyčce objeví krátké sdělení ve žlutém proužku. Možná je i kombinace krizového řádku s výstražným sdělením.

Kromě varování by obrazovky měly i instruovat, jak se mají kolemjdoucí v dané situaci zachovat. Bude však záležet, jestli půjde například o povodně, střelbu, požár nebo výhrůžku bombou.

Sdělení na obrazovky promítá krizový štáb hlavního města. „Proces zaslání sdělení na obrazovku je v řádech nižších jednotek minut. Z hlediska tří základních forem komunikace je nejrychlejší běžící textový pásek,“ uvedl Tomáš Novotný, místopředseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy, která obrazovky provozuje.

Brzy ve vaší schránce. Rakušan představil příručku, jak přežít katastrofu

Nebuď překvapen navazuje na celorepublikovou kampaň 72 hodin ministerstva vnitra. Příručka, jak se vyrovnat s prvními dny krize, Pražanům pravděpodobně už přišla do schránky.

