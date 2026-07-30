Kandidátem do Senátu za hnutí Naše Česko v Kladně je ředitel ŘLP Jan Klas

Do Senátu v obvodu Kladno bude kandidovat za hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby ředitel Řízení letového provozu (ŘLP) Jan Klas. Kuba o tom dnes informoval na facebooku. Mandát na Kladensku chce obhajovat senátorka Adéla Sucharda Šípová zvolená za Piráty, která nyní kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Za ODS bude kandidovat ředitel střední školy Petr Paták, za ANO ústavní právník Aleš Gerloch a za hnutí Přísaha jeho místopředseda Jaroslav Pelc.
"Vím, že je to naprostý profesionál, ale navíc obyčejný chlap, který si na nic nehraje a řeší vše věcně a s jasným zaměřením na výsledek. A v tom se potkáváme i v pohledu na politiku a já mám radost, že se rozhodl přidat k našemu týmu a být do budoucna v Našem Česku garantem pro oblast dopravy," uvedl Kuba. V Senátu se podle něj chce Klas věnovat i sociální oblasti.
Kubovo hnutí má v regionu nové partnery i v komunální politice. Například v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi jde s podporou hnutí do voleb nová strana Patrioti pro Brandýs a Boleslav vedená zastupitelem Janem Chlebounem, který letos na jaře opustil řady ODS.
Jihočeský hejtman Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji.