Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Autor: berr
  19:22aktualizováno  19:22
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (18. října 2024)

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (18. října 2024) | foto: MAFRA

Kanye West (New York, 6. listopadu 2019)
Kanye West (26. října 2022)
Kanye West a Bianca Censori (4. 2. 2024)
Kanye West na jevišti v kostele Lakewood v Houstonu (17. července 2020)
20 fotografií

„Není žádný požadavek, abychom takový koncert dělali a kdybychom byli o to byli požádáni, tak ho neuděláme,sdělil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) na dotaz redakce iDNES.cz. Pro web heyfomo.cz uvedl, že „v Praze není prostor pro antisemitismus.“

Raper Ye, nebo chcete-li Kanye West, kvůli písni na oslavu vůdce nacismu Adolfa Hitlera přišel začátkem července letošního roku třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori.

Také dle primátorova náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) by se koncert v Praze konat neměl. „Praha není místem pro oslavu nacismu. Na vlastní kůži jsme okusili hrůzy druhé světové války a teď bychom neměli dávat prostor lidem, kteří tyto zločiny velebí,“ řekl tento týden.

Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Úřadům vadí píseň oslavující Hitlera

„Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval. Člověk, který se netají obdivem k Hitlerovi, nemá v Praze co dělat!“ dodal Pospíšil.

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera vystoupili také čeští ochránci lidských práv. Pořádají petici, aby se akce v české metropoli nemohla uskutečnit. Pod ní už dokázali nashromáždit více než 10 tisíc podpisů za 36 hodin, včetně třech desítek signatářů a signatářek známých z veřejného života.

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Hudebník měl vystoupit už v červenci na slovenském festivalu Rubikon. Show se měla konat na pozemcích u Bratislavy. O jejím konaní ale dlouho panovaly pochybnosti a nakonec se vůbec neuskutečnila.

Také na Slovensku vznikla v červnu proti pořádání akce petice. Její autoři označili rapera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Nakonec celou akci pořadatelé zrušili a nyní jednají o přesunu do Prahy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Městské oslavy v Třebíči připomenou 690 let od udělení městských práv

V Třebíči začne v pondělí program věnovaný letošnímu 690. výročí udělení městských práv. Inspirovaný bude postavou markraběte a pozdějšího krále a císaře Karla...

14. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Vzdělávací aplikace, která mění způsob, jak se děti učí, přichází do Česka

14. srpna 2025  18:49

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček. Práce potrvají do léta příštího roku. Kromě zeleně dá město upravit i různé prvky...

14. srpna 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

Bezpečnost motocyklistů, výuka motocyklistů na polygonu

14. srpna 2025  18:39

V Moravskoslezském kraji bude do sněmovních voleb registrováno 22 uskupení

V Moravskoslezském kraji bude pro podzimní sněmovní volby registrováno 22 politických uskupení. O přízeň voličů jich tak bude usilovat o tři více než v roce...

14. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Díky zákazníkům McDonald's zamíří na stavbu nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 7 milionů korun

14. srpna 2025  18:22

Ve Valašských Kloboukách se lidem otevřou tamní dřevěnice

Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se v sobotu 23. srpna otevřou lidem tamní dřevěnice. Bude se konat akce Živé dřevěnice. Návštěvníci si budou moci v...

14. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Čtenářů tisku je téměř 7 milionů

14. srpna 2025  18:03

Divadlo s herci s Downovým syndromem připravuje představení o Mohelnu

Brněnské divadlo Aldente s herci s Downovým syndromem uvede v Mohelně na Třebíčsku několik představení inspirovaných Mohelnem a jeho okolím. Jeho zkoušky...

14. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Zámek Veleslavín se opět neprodal, jeho cena je nereálná, tvrdí Praha 6. Chce si ho opět půjčit

Památka se posedmé v aukci neprodala. Cenu, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požaduje, považuje šestá městská část za nesmyslnou. Nyní se pokusí s úřadem domluvit, aby zámek a...

14. srpna 2025  17:36

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá. Sinice jsou ve Varvažově na Ústecku a zelené řasy v Chmelaři na Litoměřicku. Oproti...

14. srpna 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.