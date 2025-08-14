„Není žádný požadavek, abychom takový koncert dělali a kdybychom byli o to byli požádáni, tak ho neuděláme,“ sdělil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) na dotaz redakce iDNES.cz. Pro web heyfomo.cz uvedl, že „v Praze není prostor pro antisemitismus.“
Raper Ye, nebo chcete-li Kanye West, kvůli písni na oslavu vůdce nacismu Adolfa Hitlera přišel začátkem července letošního roku třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori.
Také dle primátorova náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) by se koncert v Praze konat neměl. „Praha není místem pro oslavu nacismu. Na vlastní kůži jsme okusili hrůzy druhé světové války a teď bychom neměli dávat prostor lidem, kteří tyto zločiny velebí,“ řekl tento týden.
|
Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Úřadům vadí píseň oslavující Hitlera
„Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval. Člověk, který se netají obdivem k Hitlerovi, nemá v Praze co dělat!“ dodal Pospíšil.
Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera vystoupili také čeští ochránci lidských práv. Pořádají petici, aby se akce v české metropoli nemohla uskutečnit. Pod ní už dokázali nashromáždit více než 10 tisíc podpisů za 36 hodin, včetně třech desítek signatářů a signatářek známých z veřejného života.
|
Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice
Hudebník měl vystoupit už v červenci na slovenském festivalu Rubikon. Show se měla konat na pozemcích u Bratislavy. O jejím konaní ale dlouho panovaly pochybnosti a nakonec se vůbec neuskutečnila.
Také na Slovensku vznikla v červnu proti pořádání akce petice. Její autoři označili rapera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Nakonec celou akci pořadatelé zrušili a nyní jednají o přesunu do Prahy.