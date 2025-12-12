Potyčka vygradovala pobodáním. Útočník se pak dal na útěk, policie nasadila i vrtulník

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení za nebezpečné vyhrožování a těžké ublížení na zdraví, kvalifikace se ale ještě může změnit. Obvinění zatím nepadlo, řekl dnes krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.
Incident se stal ve čtvrtek večer v rodinném domě v Káraném. „Vyústil v poranění jednoho z mužů, který skončil s bodnořezným poraněním v nemocnici,“ řekl Truxa.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěl muž poranění horní končetiny, převezen byl do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Podezřelý z místa utekl, do rozsáhlé pátrací akce byl nasazen i policejní vrtulník s termovizí a psovodi. „Podezřelého muže jsme asi ve 03:00 zadrželi, nyní provádíme výslechy a úkony trestního řízení,“ doplnil Truxa.
