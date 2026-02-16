Projekt gymnázia miliardáře Janečka pokračuje. Sousedka svědčí o zastrašování

Podnikatel Karel Janeček pokračuje v plánu zřídit ve své vile v Kolodějích soukromé gymnázium. Budova v centru obce zatím nemá potřebná razítka a povolení úřadů. Kromě toho se podle očitých svědků v objektu dlouhodobě střídají různé skupiny lidí – často jiné osoby a jiná auta. Na začátku února mělo dojít i k zastrašování jedné z obyvatelek sousedního domu.
Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

„Dne 2. 2. 2026 večer jsem se vracela domů z venčení psa. Byla jsem telefonicky upozorněna osobou mně blízkou, že se u mého domu nachází auto, které tam delší dobu stojí se zapnutými světly a běžícím motorem, přičemž je zaparkované v protisměru v jednosměrné ulici. Po příchodu jsem vozidlo skutečně viděla. Auto se následně rozjelo a manévrovalo způsobem, který jsem vnímala jako zastrašování, případně jako pokus najet směrem ke mně,“ popsala incident pro iDNES.cz podnikatelka M. Graffová, která dlouhodobě žije ve vile sousedící s objektem Karla Janečka. Redakce totožnost M. Graffové zná.

Graffová v minulosti otevřeně vystoupila proti Janečkovu plánu vilu v centru Kolodějí přeměnit na střední školu UNIQ pro 131 studentů plus personál. Od té doby je dle svých slov Janečnovi a jeho lidem nepohodlná. Situace eskalovala právě druhého února, kdy ji měl muž, který se představil jako Ilja Helínek, slovně napadat.

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

„Uvedl, že je spojen s nemovitostí pana Janečka. Tvrdil, že pro pana Janečka pracuje a pomáhá mu s převážením věcí. Současně tvrdil, že se přátelí s lidmi, kteří v objektu pobývají, a proto tam jezdí často. Během rozhovoru mi opakovaně říkal, že jsem špatná sousedka a že dělám zlo. Zároveň mi sdělil, že mě prý viděl v televizi a že jsem podle něj strašné zlo, protože jsem měla vystupovat proti jejich projektu,“ doplnila Graffová.

Graffová z obav o své bezpečí následně kontaktovala místostarostu městské části Vladimíra Mužíka (Naděje pro Koloděje). Ten jí doporučil, ať k případu přivolá policii. „Paní Graffová mi volala, že se v okolí jejího domu měl pohybovat muž, který ji zastrašoval. Doporučil jsem jí, ať s se obrátí na bezpečností složky, jak říkáte,“ potvrdil Mužík okolnosti incidentu iDNES.cz. Policie věc následně řešila jako bezpečnostní incident, přičemž k němu existuje dokumentace.

„Jde o dlouhodobou rezidentku, obyvatelé obce ji mají rádi. Podle toho co jsem slyšel, může jít o odvetu za nesouhlas zřídit v budově pana Janečka soukromé gymnázium. Tento záměr jsme na zastupitelstvu loni odmítli. Budova nevyhovuje stavebně a záměr by stáhl dopravu do klidné obytné části,“ uvedl Mužík.

Dům psaný na sektu

Janečkova vila stojí v Sedloňovské ulici v historické a obytné lokalitě a v současnosti v ní sídlí společnosti Science 21 a Střední škola UNIQ s.r.o. V obou statutárních orgánech je uveden Karel Janeček a Stephan Lars Drescher. Science 21 a UNIQ s.r.o. jsou podle Dreschera na sobě naprosto nezávislé instituce. Drescher z Janečkova týmu se od osoby Iljy Helínka distancoval. Totožnost Iljy Helínka se redakci nepodařilo vypátrat.

Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
„Pan Janeček ani nikdo z jeho týmu nemá s údajným incidentem nic společného, proto nevidíme žádný důvod tuto záležitost jakkoliv řešit. Toto vyjádření jsme komunikovali i paní Graff. Pan Helink přístup k objektu ani zahradě určitě nikdy neměl a nemá. V objektu pan Helink nepobývá. Nevíme, jaké informace o dění v objektu pan Helink a paní Graff mají ani kde je získávají. Pro Nadaci Science ani pro pana Dreschera pan Helink nikdy nepracoval,“ napsal Drescher redakci iDNES.cz na dotazy ohledně únorového incidentu.

Objekt Janeček dlouhodobě vlastní a dle jeho sousedů se v něm sporadicky objevuje o víkendech. Nadaci Science 21 podle něj v minulosti ovládla skupina lidí, kterou Janeček označil jako sektu. Nadaci prý zpočátku podporoval, protože souzněl s výzkumem teorie myšlení a multioborové syntézy. Bohužel se však podle něj původně vědecký výzkum začal zásadně zneužívat pro mocenskou kontrolu lidí a omezování jejich svobody. „Zásadní nebezpečí této sekty spočívá v označování nepohodlných lidí - například těch, kteří se rozhodli sektu opustit - jako posedlých satanem,“ řekl deníku eXtra.cz Janeček.

„Po určité období byl objekt poskytnut k užívání nadaci Science 21. V roce 2025 byl objekt panem Janečkem pouze pasivně vlastněn,“ doplnil Drescher, který pracuje na plánu zřídit v Sedloňovské ulici soukromé gymnázium. To má již nyní povolení od Ministerstva školství (MŠMT).

O budoucnosti školy rozhodnou úřady

„Z rozhodnutí MŠMT má celý tým velkou radost, je za tím hodně práce a získání všech potřebných povolení je v rámci projektu zásadním momentem. Pan Janeček bude v projektu určitě pokračovat. Aktuálně probíhá kompletace vzdělávacího programu a příprava veškerých metodik a procesů. Pracuje se také na rozpočtech a formulaci personálních potřeb. Otázka zahájení provozu je stále otevřená. Našim cílem je mít pro spuštění školy vše perfektně připravené. Zatím jde vše velmi dobře,“ dodal Drescher.

Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

Finální slovo, co s Janečkovým objektem nakonec bude, budou mít úřady mimo působnost Kolodějí. MŠMT má několik podmínek - nejdůležitější je vyjádření Stavebního úřadu, kterému musí Karel Janeček jakožto investor dodat potřebnou dokumentaci do konce srpna 2026.

Obyvatelé a vedení Kolodějí se vedle dopravního přetížení úzké silnice bez chodníků obávají také ohrožení celkové bezpečnosti. V dominantně rezidenční lokalitě se pohybují především rodiny s malými dětmi a senioři, které zvýšený pohyb vozidel může ohrožovat. Městská část podle slov Mužíka i starostky Angely Morávkové vnímá potřebu navýšení počtu středních škol, protože stávající místa v hlavním městě absolutně neuspokojují poptávku Prahy a středních Čech.

Radnice škole jako takové nebrání a Janečkovi nabídla alternativní pozemek mimo historickou a obytnou část obce, kde by bylo možné gymnázium smysluplně a bezpečně vybudovat. Tento pozemek má být podle metropolitního plánu určen i pro stavbu školského zařízení, uvedla starostka Angela Morávková.

„Paní starostka nás informovala, že určitou alternativou by mohly být pozemky v jiné části obce,“ potvrdil Drescher. „Budeme-li mít v budoucnu od obce konkrétnější informace, určitě se jimi budeme zabývat,“ dodal.

