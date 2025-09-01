„Ačkoliv hlavním motivem návrhu je připomenutí osobnosti a odkazu Karla Schwarzenberga, je pojmenování tohoto dosud nepojmenovaného veřejného prostranství přínosné i z hlediska orientačního,“ stojí v materiálu schváleném radními.
Starostka Prahy 1 a Schwarzenbergova příbuzná Terezie Radoměřská (TOP 09) dříve uvedla, že místo je sice malé, ale malebné, umístěné hned vedle Karlova mostu. Pojmenování by tak podle ní důstojně uctilo Schwarzenbergovu osobnost a vztah k centru Prahy 1 a zároveň vzalo v potaz jeho skromnost. Starostka doplnila, že již od Schwarzenbergova syna a hlavy rodu Jana získala povolení k použití jména. Na podporu pojmenování vznikla i petice.
|
Náplavka Karla Schwarzenberga. Po knížeti chtějí pojmenovat břeh na Malé Straně
„Karel Schwarzenberg celý život sloužil českému národu, českému státu, a já si myslím, že je správné, že právě takovéto citlivé a významné místo u Karlova mostu ponese jméno po tomto státníkovi,“ uvedl k pojmenování po jednání radních náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospišil (TOP 09).
Podle Pospíšila Schwarzenberg vtiskl české politice noblesu, charakter a pevné zakotvení v západních hodnotách. „Jeho věhlas sice sahal daleko za hranice Česka, ale srdce měl vždy v naší zemi. O to symboličtější je, že právě na Kampě, v srdci Prahy, má od dnešního dne své místo i on. Svět se možná mění, ale hodnoty, které nám Karel Schwarzenberg připomínal a předával, zůstávají pevně zakotvené,“ uvedl.
Náplavka nevyhovovala
V původním návrhu Prahy 1 se území mělo jmenovat Náplavka Karla Schwarzenberga. To se ale setkalo s odporem u místopisné komise rady, na jejíž doporučení radní jména schvalují.
„Můj zcela osobní názor je, že náplavky jsou natolik svázány s příslušným nábřežím, popř. v tomto případě s ostrovem Kampou, že dávat jim vlastní pojmenování nedává smysl a bylo by spíše matoucí,“ uvádí Václav Ledvinka, historik a bývalý pražský hlavní archivář a člen místopisné komise rady.
Ten také upozornil, že v této lokalitě dlouhodobě či trvale žila řada předních osobností české kultury. A to od Josefa Dobrovského přes Adolfa Kašpara, Karla Matěje Čapka-Choda, Vladimíra Holana, Zdeňka Wirtha či Jana Wericha. Komise nakonec pojmenování i tak radě doporučila poté, co náplavku nahradilo nábřeží.
Jména aristokratů nesou ulice metropole spíše výjimečně. S různými historickými převraty, kterými Praha v uplynulých zhruba sto letech prošla, měly častěji tendenci mizet z veřejného prostoru.
Typickým případ představuje Belcrediho třída. Název hlavní tepny směřující od Holešovic po Hradčany, pojmenované po hraběti Richardu Belcredimu, se nelíbil již za německé okupace roku 1940. Úředníci jej proto změnili na neutrální Letenskou. Dlouho nevydrželo ani poválečné pojmenování po anglickém králi Jiřím VI., jehož vystřídali Obránci míru. Dnes připomíná Miladu Horákovou.
S nábřežími je to podobné. Na pravém břehu Vltavy od sklonku 19. století existovalo Františkovo nábřeží podle rakouského císaře a českého krále Františka I. V roce 1919 dostalo jméno podle československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Teď připomíná skladatele Bedřicha Smetanu.
O kus dál bylo možné na Starém Městě projít se po Nábřeží korunního prince Rudolfa. Představovalo vzpomínku na jediného, tragicky zesnulého syna císaře Františka Josefa I. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se označení změnilo na Alšovo nábřeží.
Šlechtic nevydržel ani v označení na malostranském levém břehu Vltavy. Hraběte ze starého českého rodu Jana Petra Straku z Nedabylic vystřídal v 60. letech 20. letech na ceduli malíř Adolf Kosárek.
Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrh nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní.
Schwarzenberg zemřel předloni 12. listopadu ve Vídni. První městská část bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora, hradního kancléře Václava Havla a příslušníka jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů ocenila loni čestným občanstvím in memoriam. Stejný krok učinila i Praha 6.