Karlín bude děsit i bavit Beetlejuice

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Stačí třikrát vyslovit jeho jméno a legendární duch se odvážlivci zjeví před očima. V Hudebním divadle Karlín se bude od listopadu zjevovat pravidelně. Muzikál Beetlejuice je totiž vrcholem letošního programu, a to v době, kdy pokračování filmu od Tima Burtona z roku 1988 vyprodává kina po celém světě. „Je to největší muzikálová show, která kdy v Česku vznikla,“ slibuje Egon Kulhánek, ředitel divadla.

Co diváky na představení Beetlejuice čeká?

Vše ohledně výpravy, kostýmů, osvětlení, zvuku a dalších faktorů dělá z Beetlejuice největší show, jakou jsme u nás doposud uváděli. A směle mohu hovořit nejen o divadle, ale celé České republice.

Proč jste se rozhodli zařadit zrovna tento muzikál do programu?

Představení jsem viděl krátce poté, co mělo premiéru na Broadwayi v roce 2016. Už tehdy mě naprosto fascinovalo, že divadlo bylo kompletně plné teenagerů. My jsme si tedy prostřednictvím Beetlejuice dali za úkol přilákat mladší publikum. V duchu toho jsme také upravili marketingovou strategii, ve které teď více pracujeme se sociálními sítěmi. Vytvořili jsme videa pro Instagram, TikTok, YouTube a další.

V kinech nyní dávají pokračování slavného snímku s názvem Beetlejuice, Beetlejuice. Plánovali jste obě premiéry takto spojit, nebo to tak vyšlo náhodou?

Už dopředu jsme věděli, že se ten film chystá, ale umluvit hollywoodské tvůrce, aby premiéru sladili spolu s námi, jsme samozřejmě nezkoušeli, takže částečně je to kouzlo nechtěného.

Do jaké míry je muzikál věrný svojí filmové předloze?

Děj je velmi podobný prvnímu dílu Beetlejuice. Muzikál nicméně vznikl o několik dekád později a je oproti filmu více našlapaný humorem. Když jsem teď v kině viděl film Beetlejuice Beetlejuice, tak bych vlastně řekl, že poetikou je muzikál blíže k němu. Obě díla jsou pojatá moderněji a i ve dvojce je více hudby oproti jedničce. Trochu si dovolím spekulovat; myslím si, že za vznikem druhého dílu filmu po tolika letech stojí i velký úspěch muzikálu na Broadwayi a v celé Americe. Tam se z toho stala skutečně kultovní záležitost a je možné třeba i vidět diváky chodit v převleku Beetlejuice nebo postavy Lydie na představení.

Bylo možné dosud vidět muzikál i jinde než v Americe?

V Evropě bychom měli být s premiérou druzí po Švédsku. Mimo ni se muzikál hrál také v Japonsku. Tam to ale skončilo neslavně, jelikož to udělali po asijsku a vytvořili jen kopii amerického představení, na které neměli licenci. Takže jim to držitelé práv zarazili.

Jaké má muzikál obsazení?

V hlavní roli Beetlejuice se představí Jan Sklenář, Lydii ztvární Ines Ben Ahmed. Děj ale není jen o nich, stejně jako ve filmu jsou tam dva manželské páry. Tím prvním jsou Barbara a Adam Maitlandovi. Barbaru hraje Eva Burešová s Terezou Rychlou a Adama pak Marek Lambora v alternaci s Romanem Tomešem. Manžele Deetzovy si zahrají Iva Pazderková s Dashou a Jakub Kohák nebo Petr Vaněk. Zajímavostí z hlediska obsazení je, že dvě hlavní role, Beetlejuice a Lydie, jsou obsazené bez alternace. Mají ale samozřejmě své takzvané understudy, tedy kolegy kteří mají tu roli nazkoušenou a v případě zdravotní indispozice by se jí ujali.

Na kdy je v plánu premiéra?

První představení je na programu 7. listopadu. Uvádět chceme představení co nejdéle. Jsme si ale vědomi toho, že na rozdíl třeba od Anděla Páně nebo Bodyguarda to u nás není tolik známý titul. Dali jsme si ale s propagací hodně práce a za první dva měsíce Beetlejuice v prodejích obě zmiňovaná představení překonal. Uvidíme, jaké bude divácké přijetí. Mohu ale říct, že to bude největší muzikálová show, která kdy v Česku vznikla. Připravuje ji skutečně hvězdný tým, třeba americký režisér Gabriel Barre. O světla se postaral Ken Billington, který je držitelem dvou cen Tony a byl i designérem světel pro Chicago, což je nejúspěšnější muzikál v historii Broadwaye.

Jaká další představení mohou u vás diváci letos vidět?

I v letošní sezoně budeme hrát naše největší stálice, jako jsou třeba muzikál Jesus Christ Superstar nebo Dracula. Vedle toho také máme na programu některé perly loňské sezony, jako jsou muzikály Bodyguard nebo Anděl Páně. A opomenout nemohu ani Slunce, seno, jahody nebo Rebely.