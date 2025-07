Přípravné práce na pozemcích započaly už v loňském roce. Generálním dodavatelem stavby se stalo sdružení Metrostav-SIS, které tvoří společnosti Metrostav DIZ a Systémy SIS.

První tři bytové domy se budou jmenovat Prokop, Vincent a Barbora. Názvy budov odkazují na jména českých a moravských patronů a svatých, která nesly zvony zabavené nacisty za druhé světové války z českých a moravských zvonic.

Zvony se svážely právě na Rohanský ostrov, odkud v roce 1942 byly přesunuty do Hamburku. Na jejich památku byl odlit nový zvon vážící 9 801 kilogramů, který bude v budoucnu zavěšen v městském parku Maniny v těsném sousedství čtvrti Nový Rohan.

Podle výkonného ředitele a místopředsedy představenstva J&T Real Estate Martina Kodeše se ještě před zahájením výstavby prvních domů prodalo 90 procent bytů. „Ceny se v této fázi pohybovaly přibližně mezi 173 tisíci a 257 tisíci korunami za metr čtvereční včetně DPH,“ uvedl Kodeš.

Na výstavbě čtvrti spolupracují české architektonické ateliéry Loxia, Unit, Kaama, under-construction a slovinské studio Bevk Perović arhitekti. Za podobou domů Vincent a Prokop stojí ateliér Unit, dům Barbora navrhlo studio Kaama.

Hlavním architektem, který zastřešuje rozvoj Nového Rohanu, je studio Loxia. J&T Real Estate plánuje na Rohanském ostrově stavět v pěti etapách. Dříve společnost uvedla, že jedna etapa by se měla stavět zhruba 2,5 roku.

Nynější území Rohanského ostrova bylo do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům.

Kromě J&T Real Estate se v oblasti staví také novou čtvrť developer Sekyra Group. Nedaleko od Nového Rohanu buduje čtvrť Rohan City. Projekt by měl být hotov do roku 2035 a stát by měl přes 25 miliard korun.