Karlovo náměstí je teď plné bagrů. Revitalizaci provází kritika i debaty

Juliana Hámová
  7:02aktualizováno  7:02
Na Karlově náměstí se přes paprsky slunce rozléhá zvuk sbíječek, který se mísí s vůní čerstvě řezaného dřeva. Dělníci právě odstraňují staré keře. „Tohle všechno půjde pryč,“ říká jeden z mužů lámanou češtinou, zatímco spolu s kolegy vyrývá ze země kořeny a čistí půdu. Projekt revitalizace důležitého parku v centru metropole provázejí debaty o kácení stromů i kritika, že se město k obnově jednoho z největších evropských náměstí odhodlalo příliš pozdě.
Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026) | foto: Juliana Hámová, MF DNES

Na „Karláku“ se dál sluní studenti i lidé z okolních kanceláří. Park zatím funguje jako obvykle – jen na několika místech připomínají ploty a pracovní stroje, že se tu chystá jedna z největších proměn veřejného prostoru v centru Prahy.

Současná podoba parku však vznikla až v 19. století podle návrhu zahradního architekta Františka Josefa Thomayera. Od té doby se prostor zásadněji neobnovoval – s výjimkou menší části u Novoměstské radnice.

Právě to chce město změnit. Připravovaná revitalizace má podle plánů vrátit Karlovu náměstí význam jednoho z hlavních veřejných prostorů v centru hlavního města. „Právě probíhají předstihové práce, které jsou prvním krokem celkové revitalizace parku,“ říká Barbora Lišková z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Oprava Karlova náměstí měla vyhnat auta z chodníku, parkovací čáry jsou zpět

Práce jsou podle ní rozdělené do několika etap tak, aby park zůstal po většinu času přístupný.

Minulý týden například začalo plánované stěhování stromů do jiných částí parku. Podle odborníků jde ale vždy o zásah, který s sebou nese určitou míru rizika.

„Přesazení stromů je vždy do určité míry riziko a pro jeho ujmutí je potřeba maximální péče před přesazením, při samotném zásahu i následně,“ vysvětluje Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Podle něj však použitá technologie šanci stromů výrazně zlepšuje. Zároveň Feit poukazuje na to, že stěhování stromů je dražší než vysadit nový strom. „Je to otázkou priorit,“ dodává.

Stromy jsou ve špatném stavu

„Hlavním důvodem zásahu je zhoršený stav mnoha stromů na Karlově náměstí, zejména kvůli suchu a omezenému přístupu vzduchu ke kořenům,“ vysvětluje architektka Lišková.

„Betonové silo na Karlově náměstí.“ Stavět v centru Prahy je jako bloudit v labyrintu

Architektka projektu zároveň dodává, že zachování původních stromů je pro plán priorita. „Součástí našeho projektu je snaha co nejvíce hodnotných stromů zachovat, případně je právě přesadit na vhodnější místo v rámci parku. Projekt zároveň počítá také s rozsáhlou výsadbou. Celkem je v projektu plánováno vysadit přibližně 120 stromů,“ říká Adéla Ruprecht Chmelová z Rehwaldt Landscape Architects. Proměna Karlova náměstí má stát přibližně 250 milionů korun a financovat ji bude magistrát.

Oprava Karlova náměstí

  • Jeho obnova se připravuje od roku 2013.
  • V roce 2018 město vybralo vítězný návrh.
  • V současnosti probíhají v parku předstihové práce, které připravují park na velkou rekonstrukci.
  • Obnova přinese nové cesty, úpravu chodníků, kavárnu, dětské hřiště i zázemí pro správu parku.
  • Komplexní revitalizace má začít v roce 2027.
  • Rekonstrukce proběhne po jednotlivých částech parku – severní, střední a jižní.
  • Odhadované náklady jsou 250 milionů korun.
  • Projekt připravují Rehwaldt Landscape Architects, BY Architects a Projekce dopravní Filip.

Podle architekta zabývajícího se veřejným prostorem Patrika Kotase však proměna přichází s velkým zpožděním. „Ta revitalizace měla nastat už před padesáti lety. Od soutěže uběhlo opravdu dlouho a pořád se tu nic nedělo,“ říká Kotas.

Autoři projektu ale poukazují, že dlouhá příprava souvisí právě s tím, jak složité je hledání shody nad podobou tak významného prostoru v historickém centru města.

„Při projednávání projektu se ukázala potřeba vyvažovat různé zájmy odborné veřejnosti i občanů – ochranu památkových hodnot, další rozvoj parku i přípravu na měnící se klimatické podmínky. Cílem bylo nalézt řešení, které respektuje historické hodnoty, potřeby návštěvníků i odborné požadavky,“ doplňuje Ruprecht Chmelová důvod, proč vše trvá tak dlouho.

Dlouhodobá vize proměny Karlova náměstí míří až k roku 2048, kdy si prostor připomene 700 let od svého založení.

Vznikne městská promenáda

Jedním z plánů města je postupné zklidnění tamní dopravy a vznik městské promenády podél východní strany náměstí, která by navázala na Vodičkovu ulici.

Zatím ale park zůstává otevřený a lidé si tu dál užívají slunce – jen s občasným zvukem sbíječky v pozadí. „Snažíme se minimálně zasahovat do jeho běžného provozu,“ dodává Ruprecht Chmelová.

Předstihové práce na Karlově náměstí by měly skončit v květnu letošního roku. Na ně pak naváže samotná revitalizace parku, která se bude posunovat postupně po jeho jednotlivých částech – severní, střední a jižní. Podle magistrátu má projekt Karlovu náměstí vrátit roli významného veřejného prostoru v centru metropole.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Pohlcení minulosti a vznik nového v roudnické galerii

Na návštěvníky roudnické Galerie moderního umění čeká ve foyeru instalace...

Na návštěvníky Galerie moderního umění čeká ve foyeru instalace Potopa multimediálního umělce Libora Novotného.

19. března 2026  6:59

Živě: InvestNight 2026 – investoři a odborníci diskutují o příležitostech na trzích

19. března 2026  6:05

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

19. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Češky v čele s Voborníkovou čeká sprint v Oslu

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartuje sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost bude poutat Tereza Voborníková, která může v celkovém...

19. března 2026

Pokladna na radnici v Lounech je nově v prvním patře

Ilustrační snímek

Příjmová pokladna, která se doposud nacházela ve 4. patře lounské radnice, je na novém místě.

19. března 2026  5:59

Most chce díky stipendiím přilákat budoucí pediatry

Ilustrační snímek

Řada pediatrů, kteří působí v Mostě, je podle magistrátu v důchodovém věku, a do budoucna tak hrozí kolaps zdravotní péče pro děti a dorost. Most proto zacílil na studenty medicíny a na přelomu roku...

19. března 2026  5:59

V Teplicích proběhne jarní deratizace

Potkan (ilustrační foto)

Město Teplice chystá jarní preventivní deratizaci proti nadměrnému výskytu hlodavců, která proběhne na území města od pátku 20. března do neděle 19. dubna.

19. března 2026  5:59

Důležitá tepna zůstala i po velké opravě nebezpečně úzká, o rozšíření žádají marně

V Kníničské ulici v Brně je těsno nejen autům, proto se objevují snahy o její...

Mnohé útrapy si loni zažili Brňané kvůli velké rekonstrukci Kníničské ulice. Práce na důležité tepně si vyžádaly výrazná omezení. Objízdné trasy zatížily okolní ulice zvýšeným provozem. I proto může...

19. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Varnsdorf opět podpoří dva nápady obyvatel

Zpráva z vašeho okresu

Varnsdorf rozjíždí už třetí ročník participativního rozpočtu, jehož cílem je zlepšení veřejného prostoru ve městě. Své nápady mohou obyvatelé zasílat do konce dubna.

19. března 2026  4:59,  aktualizováno  7:49

Volajícím na ústecký krajský úřad nově pomůže hlasový asistent

Zpráva z vašeho okresu

Krajský úřad Ústeckého kraje začíná ve své telefonní komunikaci využívat moderní nástroj založený na umělé inteligenci (AI) – hlasového asistenta Voicebot ÚK.

19. března 2026  4:59

Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Umění slováckých maléřek - malování velikonočních kraslic. Pohled na ruce při...

Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen,...

19. března 2026  4:02,  aktualizováno  4:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.